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16августа
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сегодня, 12:12 0

В Амурской области продолжают искать мужчину, пропавшего в начале июля

В Амурской области продолжают искать мужчину, пропавшего в начале июля
Фото: УМВД России по Амурской области

Больше месяца в Амурской области разыскивают Сергея Синицу 1989 года рождения. Как сообщало ИА «Амур.инфо», 9 июля он ушел из дома в селе Томичи Белогорского района.

Приметы: на вид 27–30 лет, рост 180–185 сантиметров, среднего телосложения; голубые глаза, брови густые, дугообразные, волосы темные, короткая стрижка. Сергей был одет в серо-синюю футболку, темно-синие джинсы и кроссовки синего цвета. При себе у него была спортивная сумка серого цвета.

Ранее сообщалось, что мужчина может передвигаться на автомобиле «ВАЗ-21093» зеленого цвета 1999 года выпуска, государственный номер – Р 468 СО 28.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полицейские просят сообщить по телефонам: 02, 102; (41641) 2-07-53; (41641) 2-41-19.

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