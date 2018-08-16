Гиревик из Свободного выиграл соревнования в Бурятии и отправится в Корею

Фото: veralline.com

12 августа в поселке Энхалук в Бурятии состоялся 4-й этап Кубка мира по гиревому спорту. Житель Свободного Дмитрий Карабанов завоевал на этих соревнованиях первое место в супертяжелом весе. Он получил право участвовать в открытом чемпионате по гиревому спорту, который пройдет в корейском Сеуле.

Бурятия принимала этап Кубка мира по гиревому спорту в третий раз. В состязаниях участвовали гиревики из России, Монголии, Китая, Кыргызстана, Казахстана, Чили, Узбекистана, Ирландии, Франции, Дании и Израиля.

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Как пишет Gzt-sv.ru, Дмитрий Карабанов исполнил 81 толчок двух гирь по 24 килограмма. Свою победу спортсмен посвятил дню рождения Свободного.

«Я выступал в категории свыше 85 килограммов. Возрастная группа спортсменов была от 20 до 40 лет. Борьба была очень упорная. После первого упражнения – толчок от двух гирь весом 24 килограмма за десять минут – я был четвертым. Толкаю и вижу, что по очкам, которые отображаются на табло, я отстаю от соперников. Занявший первое место парень сделал 104 толчка. Второе место – 100 подъемов, третье место тоже около ста. Я сначала даже расстроился. Но второе упражнение – рывок одной гирей за десять минут – определило победителя. Левой рукой я поднял гирю 107 раз, а правой – 102. По итогам двух упражнений я набрал 185,5 победного очка», – поведал Дмитрий.

На торжественной церемонии закрытия соревнований спортсмен получил награду из рук легенды гиревого спорта Сергея Леонова.

Также сообщается, что в открытом чемпионате в Сеуле вместе с Дмитрием выступит еще один свободненский силач – Алексей Равчуков.