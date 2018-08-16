Амурские спасатели рассказали, как не потеряться в лесу

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По статистике МЧС, в августе в службу спасения часто сообщают о заблудившихся в лесу грибниках. Спасатели советуют амурчанам, как нужно готовиться к походу в лес, чтобы избежать неприятностей.

Грибников, заблудившихся в амурских лесах, спасатели и пожарные дважды спасали в конце июля. Оба случая закончились благополучно: люди самостоятельно нашли выход из леса, медицинская помощь никому не потребовалась.

«К походу в лес следует подготовиться, даже если вы идете знакомым маршрутом и на непродолжительное время», – советуют спасатели. Человек, собирающийся в лес, должен обязательно сообщить родным или знакомым, куда он направляется и во сколько вернется – на тот случай, если не будет возможности самостоятельно обратиться за помощью.

«Подумайте о том, брать ли с собой маленьких детей. Надо отдавать себе отчет, что в случае непредвиденной ситуации им будет гораздо тяжелее, чем вам, перенести отсутствие еды и воды, ночной холод или дождь. Будьте ответственны», – просят спасатели.

Кроме емкости для сбора дикоросов, грибнику следует приготовить и взять с собой небольшой «тревожный рюкзачок». В него надо собрать компас, нож, фонарик, спички или зажигалку, а также продукты, питьевую воду, полиэтиленовую пленку для накидки или навеса от дождя. «А если постоянно пользуетесь лекарствами – это, прежде всего, касается пожилых людей, – не забудьте лекарства. Полностью зарядите мобильный телефон и пополните баланс! Очень часто именно сотовый телефон помогает спасателям быстрее найти заблудившихся людей. Телефон нужно убрать в пакет, чтобы он не промок. Туда же положите зажигалку и таблетку сухого спирта, чтобы было легче развести костер», – дают советы профессионалы.

Также с собой в лес можно взять свисток. Ведь если придется звать на помощь, голоса надолго не хватит. В лесу можно шуметь и другими способами – например, стучать палкой по стволам деревьев. Перед походом за грибами не лишним будет узнать прогноз погоды. «Одевайтесь по сезону, но ярко. Людей в камуфляже найти в лесу практически невозможно», – утверждают спасатели.

В том случае, если грибник отправляется в незнакомый район, ему лучше взять с собой опытного проводника. «Если знающих людей вы не нашли, всегда старайтесь запоминать дорогу, по которой идете – вплоть до того, что помечайте ее маркировкой: оставляйте камни или зарубки на деревьях. Старайтесь не сходить с тропы», – предостерегают опытные люди.

Если человек все-таки заблудился, сначала нужно успокоиться и не паниковать. Нужно остановиться, прислушаться к звукам – может быть, неподалеку проходит автомобильная или железная дорога, слышны голоса людей или собачий лай.

«Если вы понимаете, что самостоятельно не можете выйти на дорогу, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101. Оставайтесь на месте, разведите костер – по дыму найти человека гораздо легче. Если же ищете дорогу сами, то старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию электропередачи, железную дорогу, газопровод или реку. Идя вдоль этих объектов, вы всегда выйдете к людям», – говорят спасатели.

Воду из ручьев и родников пить можно, а из луж или болот – нежелательно. Если уже темнеет, то лучше начать выбирать место для ночлега, ведь передвигаться в темное время небезопасно: можно получить травму, оступившись или провалившись в воду. Место для ночлега нужно выбрать высокое и сухое, желательно у большого дерева. «Заготовьте хворост для костра, сделайте подстилку из лапника. Расположиться лучше всего спиной к дереву, перед собой разжечь костер и поддерживать его всю ночь. Если сухо и ветрено, можно спрятаться в яме, а если идет дождь, то лучше выбрать место на возвышении и под защитой хвойных деревьев», – рекомендуют специалисты. Соблюдение этих рекомендаций поможет не попасть в экстремальную ситуацию.