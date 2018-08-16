В Приамурье суд рассмотрит заявление о конфискации более 5 тысяч игрушек

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Арбитражный суд Амурской области будет рассматривать заявление о конфискации 5 430 единиц игрушек на общую сумму 490 620 рублей. С соответствующим заявлением в суд обратилось Управление Роспотребнадзора по Амурской области.

В июле 2018 года надзорное ведомство провело проверку ИП Цзоу Цзиньго на торговой базе «Амур» в Благовещенске. На игрушки, изготовленные, предположительно, в Китае, предпринимателем не были предоставлены документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Товар изъяли, а 16 образцов игрушек были отобраны для исследования на предмет соответствия требованиям безопасности.

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», все 16 исследуемых образцов игрушек не имеют надлежащей маркировки на русском языке, а также маркировки единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза. Два образца не соответствуют требованиям по токсиколого-гигиеническим показателям, три образца – требованиям по органолептическим показателям, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Амурской области. Таким образом, эти игрушки могут быть опасны для детей.

Предварительное заседание суда по данному делу назначено на 23 августа.