В «Ночь кино» амурчане увидят фильмы «Танки», «Рубеж» и «Последний богатырь»
Стали известны фильмы, которые покажут в рамках третьей всероссийской акции «Ночь кино». Она состоится 25 августа. Показы кинолент начнутся в одно время на всей территории Амурской области в 20:00. Амурчане увидят фильмы «Танки», «Рубеж» и «Последний богатырь».
2 августа были подведены итоги онлайн-голосования за фильмы, которые покажут в рамках акции «Ночь кино». Лидерами стали киноленты «Танки», «Рубеж» и «Последний богатырь».
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В этом году в акции примут участие 26 муниципальных образований Приамурья, а кинопоказы пройдут на 33 открытых площадках:
– город Благовещенск, сквер Амурского областного Дома народного творчества;
– город Белогорск, площадь имени 30-летия Победы;
– город Райчихинск, площадка перед зданием Школы искусств;
– город Шимановск, площадка «Сказочный городок» микрорайона № 1;
– город Тында, городской парк культуры и отдыха;
– город Свободный, сквер.
– ЗАТО Циолковский, площадь перед культурно-досуговым центром «Восток»;
– село Марково, территория перед филиалом МАУК «Центр культуры и спорта Благовещенского района»;
– село Сергеевка, территория филиала «ЦКС БР Сергеевский центр культуры и досуга»; – поселок городского типа Архара, площадка возле МАУК «Архаринский районный Дом культуры»;
– село Ивановка, площадка перед МБУК «Ивановский районный Дом культуры»;
– село Константиновка, территория перед МБУК «Константиновский районный Дворец культуры»;
– село Нижняя Полтака, территория перед Нижнеполтавским СДК филиалом № 13 МБУК «Константиновский РДК»);
– поселок городского типа Прогресс, центральная площадь;
– поселок городского типа Магдагачи, территория перед МБУ «Магдагачинский районный Дом культуры»;
– село Новокиевский Увал, центральная площадь;
– поселок городского типа Экимчан, площадь;
– поселок городского типа Серышево, территория перед Социально-культурным центром и Дом культуры;
– село Новосергеевка, территория перед СКЦ Серышевского района;
– село Большая Сазанка, территория перед филиалом № 3 Дома культуры;
– село Поляна, территория перед МБУК Серышевского района «Социально-культурный центр»;
– село Борисполь, территория перед Социально-культурным центром;
– село Казанка, территория перед МБУ «Дом культуры» Казанского сельсовета; – село Озерное, площадь;
– поселок Юктали, площадь перед Торгово-общественным центром;
– село Ромны, площадь перед МБУ «Районный Дом культуры»;
– село Саскаль, парк отдыха;
В рамках акции в Благовещенске планируется организовать интерактивные площадки, фотозоны, кинокафе, выставку фотографий и экспонатов музея кино АОДНТ, выступления творческих коллективов, розыгрыш призов.
В случае неблагоприятной погоды в Благовещенске фильмы будут демонстрироваться на большом экране киноконцертного зала АОДНТ. Вход свободный.
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