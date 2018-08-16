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16августа
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сегодня, 11:19 0

В «Ночь кино» амурчане увидят фильмы «Танки», «Рубеж» и «Последний богатырь»

В «Ночь кино» амурчане увидят фильмы «Танки», «Рубеж» и «Последний богатырь»
Фото: pravdasevera.ru

Стали известны фильмы, которые покажут в рамках третьей всероссийской акции «Ночь кино». Она состоится 25 августа. Показы кинолент начнутся в одно время на всей территории Амурской области в 20:00. Амурчане увидят фильмы «Танки», «Рубеж» и «Последний богатырь».

2 августа были подведены итоги онлайн-голосования за фильмы, которые покажут в рамках акции «Ночь кино». Лидерами стали киноленты «Танки», «Рубеж» и «Последний богатырь».

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В этом году в акции примут участие 26 муниципальных образований Приамурья, а кинопоказы пройдут на 33 открытых площадках:

– город Благовещенск, сквер Амурского областного Дома народного творчества;

– город Белогорск, площадь имени 30-летия Победы;

– город Райчихинск, площадка перед зданием Школы искусств;

– город Шимановск, площадка «Сказочный городок» микрорайона № 1;

– город Тында, городской парк культуры и отдыха;

– город Свободный, сквер.

– ЗАТО Циолковский, площадь перед культурно-досуговым центром «Восток»;

– село Марково, территория перед филиалом МАУК «Центр культуры и спорта Благовещенского района»;

– село Сергеевка, территория филиала «ЦКС БР Сергеевский центр культуры и досуга»; – поселок городского типа Архара, площадка возле МАУК «Архаринский районный Дом культуры»;

– село Ивановка, площадка перед МБУК «Ивановский районный Дом культуры»;

– село Константиновка, территория перед МБУК «Константиновский районный Дворец культуры»;

– село Нижняя Полтака, территория перед Нижнеполтавским СДК филиалом № 13 МБУК «Константиновский РДК»);

– поселок городского типа Прогресс, центральная площадь;

– поселок городского типа Магдагачи, территория перед МБУ «Магдагачинский районный Дом культуры»;

– село Новокиевский Увал, центральная площадь;

– поселок городского типа Экимчан, площадь;

– поселок городского типа Серышево, территория перед Социально-культурным центром и Дом культуры;

– село Новосергеевка, территория перед СКЦ Серышевского района;

– село Большая Сазанка, территория перед филиалом № 3 Дома культуры;

– село Поляна, территория перед МБУК Серышевского района «Социально-культурный центр»;

– село Борисполь, территория перед Социально-культурным центром;

– село Казанка, территория перед МБУ «Дом культуры» Казанского сельсовета; – село Озерное, площадь;

– поселок Юктали, площадь перед Торгово-общественным центром;

– село Ромны, площадь перед МБУ «Районный Дом культуры»;

– село Саскаль, парк отдыха;

В рамках акции в Благовещенске планируется организовать интерактивные площадки, фотозоны, кинокафе, выставку фотографий и экспонатов музея кино АОДНТ, выступления творческих коллективов, розыгрыш призов.

В случае неблагоприятной погоды в Благовещенске фильмы будут демонстрироваться на большом экране киноконцертного зала АОДНТ. Вход свободный.

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