Собака, сидевшая взаперти в благовещенской квартире, спасена

Фото: life.ru

Новость об этом происшествии была опубликована на сайте Амур.инфо и в инстаграм-аккаунте информагентства. В комментариях к посту одна из пользователей соцсети написала, что это она присматривает за псом. Сегодня корреспондент ИА «Амур.инфо» связался с Евгенией.

«9 августа хозяин собаки, 26-летний мужчина, уехал в Иркутск. Ключи от квартиры он доверил своему знакомому, которого и попросил его приглядывать за собакой. Но судя по тому, что я увидела, зайдя в квартиру 14 августа, этот знакомый вообще не приходил. Собака от голода погрызла даже мыло. Я накормила собаку, выгуляла ее, оставила ведро воды. Каждый день прихожу кормить ее и гулять», – рассказала Евгения.

По ее словам, когда вернется владелец собаки, неизвестно.