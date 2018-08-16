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16августа
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сегодня, 11:10 8

Собака, сидевшая взаперти в благовещенской квартире, спасена

Собака, сидевшая взаперти в благовещенской квартире, спасена
Фото: life.ru

Собака, запертая в квартире дома в Благовещенске, спасена. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в редакцию информагентства обратилась жительница пятиэтажки и рассказала, что хозяин квартиры пропал, оставив пса взаперти. Несколько дней собака лаяла и выла, а потом затихла.

Новость об этом происшествии была опубликована на сайте Амур.инфо и в инстаграм-аккаунте информагентства. В комментариях к посту одна из пользователей соцсети написала, что это она присматривает за псом. Сегодня корреспондент ИА «Амур.инфо» связался с Евгенией.

«9 августа хозяин собаки, 26-летний мужчина, уехал в Иркутск. Ключи от квартиры он доверил своему знакомому, которого и попросил его приглядывать за собакой. Но судя по тому, что я увидела, зайдя в квартиру 14 августа, этот знакомый вообще не приходил. Собака от голода погрызла даже мыло. Я накормила собаку, выгуляла ее, оставила ведро воды. Каждый день прихожу кормить ее и гулять», – рассказала Евгения.

По ее словам, когда вернется владелец собаки, неизвестно.

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#животные #происшествия


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Комментарии
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  • Токарев

    Токарев
    3 часа назад

    Респект Евгении, есть еще люди думающие не только о себе.

  • Трытата

    Трытата
    2 часа назад

    знакомого на кол!

  • Плюш-ка

    Плюш-ка
    1 час назад

    Хозяина на кол, вина его полностью.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    соседей тоже на кол!..

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    собаку тоже на кол..

  • ну вот

    ну вот
    1 час назад

    причом на один

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    собаку можно сверху..в последнюю очередь

  • ну вот

    ну вот
    1 час назад

    да вы эстет, батенька, ну

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