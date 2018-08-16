При пожаре в Ромненском районе спасли мужчину

Фото: pravmir.ru

Поздно вечером 15 августа был пожар в селе Знаменка Ромненского района. Горел жилой дом. На месте происшествия пожарные спасли мужчину.

По официальной информации, сообщение о пожаре в Знаменке поступило 15 августа в 23:28. Возгорание случилось в чердачном помещении двухквартирного жилого дома, который расположен на улице Заречной. Прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение через 3 минуты.

В результате пожара уничтожены опилки в чердачном помещении на общей площади около 10 квадратных метров. Также огонь частично повредил потолочное перекрытие.

Мужчина, которого спасли на пожаре, – 1981 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. Он не пострадал.