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сегодня, 11:07 0

В Зее погиб мужчина, упавший с балкона

В Зее погиб мужчина, упавший с балкона
Фото: www.vladtime.ru

В Зее в результате падения с балкона погиб мужчина. По информации газеты «Зейский вестник», житель Зеи упал с балкона на третьем этаже. На место происшествия выехала машина «скорой помощи». Как стало известно, упавший скончался.

В пресс-службе областного следственного управления пояснили, что мужчина упал 7 августа, из полиции материал следователям поступил в четверг, 16 августа. «Мужчина 1970 года рождения упал с третьего этажа, был доставлен в больнице, где скончался», – пояснили в пресс-службе.

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#Зея #происшествия


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