Восемь ветхих и аварийных домов ликвидируют в Тынде до конца года

Фото: gorod.tynda.ru

В Тынде продолжается снос ветхого жилья. До конца 2018 года в городе должны выполнить работы по ликвидации восьми ветхих и аварийных домов, а также рекультивации земельных участков.

Работы пройдут по адресам: улица Автомобилистов, 2; улица Багульная, 5; улица Гастелло, 9А; улица Дружная, 3Б; улица Комсомольская, 13; улица Магистральная, 20; улица Мосфильмовская, 10; улица Семилетки, 8. В настоящее время объявлен электронный аукцион на выполнение работ по ликвидации жилищного фонда. Аукцион запланирован на 24 августа, по его результатам будет заключен муниципальный контракт. Локальной сметой предусмотрены работы по разборке здания с сохранением годных материалов, погрузке, перевозке строительного мусора, планировке земельного участка, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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#Тында

Александр Авдеев