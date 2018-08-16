Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:35 17

Ректором Амурского госуниверситета стал Андрей Лейфа

Ректором Амурского госуниверситета стал Андрей Лейфа

В Амурском государственном университете назначен временно исполняющий обязанности ректора. Приказом Министерства образования РФ им назначен Андрей Лейфа. Обязанности ректора АмГУ возложены на него с 8 августа.

Как сообщают в Амурском госуниверситете, контракт с предыдущим ректором Андреем Плутенко расторгнут 7 августа.

Как сообщало ИА «Амур.инфо» со ссылкой на пресс-службу врио губернатора Амурской области Василия Орлова, 1 августа Андрей Долиевич был официально трудоустроен в правительство региона на пост заместителя председателя.

По сведениям того же источника, профессор и доктор наук Андрей Плутенко, несмотря на должность в областном правительстве, все равно останется работать в госуниверситете, но только не в статусе ректора. Он по-прежнему будет заведовать кафедрой стартовых и технических ракетных комплексов инженерно-физического факультета. Кроме того, ожидается, что он будет периодически читать лекции студентам космической специальности.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», должность зампреда правительства Андрею Плутенко предложил врио губернатора Василий Орлов на заседании ученого совета АмГУ.

Просмотров всего: 2304

#вузы


Общество

Команда АмГУ одержала победу на соревнованиях по проектированию малых спутников
Власть 17

С 1 августа Андрей Плутенко официально перейдет на работу в амурское правительство
Общество

Вузы Приамурья получат почти 13 миллионов рублей на молодежную политику
Общество 8

Курсанты ДВОКУ уезжают в Китай для участия в международных соревнованиях
Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • mm_Ник

    mm_Ник
    4 часа назад

    Я конечно против Плутенко ничнго не имею. Хороший человек. "НО"Как он стал заведующим кафедрой стартовых и технических ракетных комплексов инженерно-физического факультета. Причём без соответствующего образования и тем более опыта. А как нам на работу простым людям устроиться, так им подавай и соответствующее образование и опыта лет 5

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Помню. Читал лекции по "физкультуре". После них кажный студент мог козырять заумными словами: "палестрика", "орхестрика" и т.п.

  • nerro

    nerro
    3 часа назад

    ay

    Помню. Читал лекции по "физкультуре". После них кажный студент мог козырять заумными словами: "палестрика", "орхестрика" и т.п.



    это и есть высшее образование :)

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    Плутенко больше беспокоился о своей зарплате

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    почему то про самого Лейфу никакой информации не написали. он местный? чем занимался и какие достижения способствовали его кандидатуре на эту должность?

  • Gelo

    Gelo
    3 часа назад

    Вот Лейфа,этот настоящий ученый. Администрирование можно освоить, тем более столько лет в вузовских стенах.

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Гугль - найдётся всё!

  • КАРТОНКА

    КАРТОНКА
    2 часа назад

    Братеев1

    Плутенко больше беспокоился о своей зарплате



    С чего такие выводы? Обоснуй! Ты что студент АмГУ?

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    Картонке советую посмотреть декларацию о доходах Плутенко

  • Zzz123

    Zzz123
    2 часа назад

    Достойная смена

  • Мирисса

    Мирисса
    1 час назад

    Помню Андрея Васильевича! Ходила к нему еще в начале 2000-х в АмГУ в секцию по легкой атлетике. Мировой человек! Надеюсь, при нем АмГУ будет только процветать.

  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    Удачи

  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    А я училась в БСХИ у его папы. Золотой человек. Жизнь мне спас на Бурее.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    КАРТОНКА

    Братеев1

    Плутенко больше беспокоился о своей зарплате



    С чего такие выводы? Обоснуй! Ты что студент АмГУ?



    Можно подумать, студенты АмГУ знают зарплату ректора! )))



  • Тахографист

    Тахографист
    58 минут назад

    Он же никакой

  • Roger Rabbit

    Roger Rabbit
    15 минут назад

    Ректор... боже ж мой... пропал дом.

  • DrPooh

    DrPooh
    9 минут назад

    Наверняка это первый ректор-физкультурник в России за всю ее историю

Показать все (17) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь