Ректором Амурского госуниверситета стал Андрей Лейфа

В Амурском государственном университете назначен временно исполняющий обязанности ректора. Приказом Министерства образования РФ им назначен Андрей Лейфа. Обязанности ректора АмГУ возложены на него с 8 августа.

Как сообщают в Амурском госуниверситете, контракт с предыдущим ректором Андреем Плутенко расторгнут 7 августа.

Как сообщало ИА «Амур.инфо» со ссылкой на пресс-службу врио губернатора Амурской области Василия Орлова, 1 августа Андрей Долиевич был официально трудоустроен в правительство региона на пост заместителя председателя.

По сведениям того же источника, профессор и доктор наук Андрей Плутенко, несмотря на должность в областном правительстве, все равно останется работать в госуниверситете, но только не в статусе ректора. Он по-прежнему будет заведовать кафедрой стартовых и технических ракетных комплексов инженерно-физического факультета. Кроме того, ожидается, что он будет периодически читать лекции студентам космической специальности.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», должность зампреда правительства Андрею Плутенко предложил врио губернатора Василий Орлов на заседании ученого совета АмГУ.