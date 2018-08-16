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16августа
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сегодня, 10:18 4

В Таиланде женщина лишилась ресниц из-за неудачного наращивания

В Таиланде женщина лишилась ресниц из-за неудачного наращивания
Фото: Facebook.com

35-летняя Беньяпа Супап (Benyapa Supap) из провинции Краби (Таиланд) обратилась в салон красоты в Патонге, чтобы нарастить ресницы. Через несколько минут после того, как началось наращивание, у девушки опухли веки, и она не смогла их разомкнуть.

Как оказалось, вместо профессионального клея для нарощенных ресниц мастер использовала обычный быстросохнущий универсальный клей.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100009942936305

Несмотря на инцидент, мастер потребовала оплату за работу: 1 тысячу бат (около двух тысяч рублей). Женщина заплатила эту сумму и отправилась в другой салон, чтобы удалить нанесённый мастером клей. Женщине помогли, но вместе с клеем удалили и все ресницы. За эту процедуру женщина отдала ещё одну тысячу бат.

Фото: facebook.com/profile.php?id=100009942936305

Позже Беньяпа рассказала о произошедшем в соцсетях: «Я чуть не ослепла. Вот бы вернуться назад и никуда не идти. Где совесть? Никто не хочет вернуть деньги и наказать виновных». По словам тайки, она обращалась в полицию, но ей отказались помочь, сообщает MigNews.

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#жизнь #происшествия


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Комментарии
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  • Рив Норин

    Рив Норин
    3 часа назад

    Красота требует жертв.

  • Папайя

    Папайя
    3 часа назад

    Патонг это пляж. НА пляже, НА Патонге.

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    А нафига нам эта новость?!!!

  • bigfoott

    bigfoott
    1 час назад

    Мира

    А нафига нам эта новость?!!!



    "Новость"-заглушка! =)

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