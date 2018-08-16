В Приамурье осудили опекуна за присвоение более 305 тысяч рублей своей подопечной

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14 августа Благовещенский городской суд вынес приговор 31-летней жительнице столицы Приамурья. Женщина была признана виновной в том, что присвоила деньги своей подопечной – несовершеннолетней сестры-сироты.

Установлено, что благовещенка с 27 января 2009 года была назначена опекуном своей двоюродной сестры 1999 года рождения. Ежемесячно через отделение почтовой связи она получала социальную пенсию по случаю потери кормильца в сумме 11 445 рублей, которые подлежали расходованию исключительно в интересах подопечной.

В середине октября 2015 года опекаемая сирота переехала жить к своему деду в село Садовое. Вместе с тем женщина не передала сестре часть денег, причитающихся той. Она присвоила более 305 тысяч рублей. Средства «предприимчивая» горожанка потратила на собственные нужды, сообщает прокуратура Амурской области.

Суд при назначении женщине наказания учел ряд факторов – полное признание ей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное и полное возмещение ущерба сироте. Ее приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, с испытательным сроком 3 года.