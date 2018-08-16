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16августа
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сегодня, 10:15 0

Команда АмГУ одержала победу на соревнованиях по проектированию малых спутников

Команда АмГУ одержала победу на соревнованиях по проектированию малых спутников
Фото: www.amursu.ru

Команда Амурского государственного университета приняла участие в Российско-китайских студенческих соревнованиях по инновационному проектированию малых спутников. Космическое изобретение амурских ученых заняло первое место.

Соревнования российских и китайских студентов прошли в Харбине с 11 по 13 августа. Представленный на суд жюри проект принес амурчанам одно из трех первых мест. За отличное выступление ученые получили денежный приз. Эти средства дадут молодым людям возможность дальше развивать свой научный проект, сообщает правительство Амурской области.

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АмГУ на конкурсе представил совместный российско-китайский проект инновационных терморегулирующих покрытий космических аппаратов. Он был создан командой студентов и исследователей, работающих в лаборатории космического материаловедения вуза. Площадкой для соревнований стал Харбинский политехнический университет. Учредителями также выступили Китайское общество Астронавтики и МГТУ имени Баумана. Цель конкурса – стимулирование инноваций в области космических технологий. В состав жюри вошли представители вузов Китая, России, Австралии, Бельгии и других стран.

«Для участия в международном конкурсе было подано большое количество заявок. 47 лучших разработок попали в финальную очную часть соревнования. Из российских вузов лучшим признали лишь выступление команды МГТУ имени Баумана, которая получила одно из вторых мест», – рассказал директор научно-образовательного центра АмГУ и один из оценивавших выступления команд экспертов Дмитрий Фомин.

Инженерно-физический факультет АмГУ выстроил такую систему проектного обучения, которая позволила студентам проводить фундаментальные исследования, самостоятельно проектировать и изготавливать технические устройства для выполнения задач проекта и получить опыт работы в международной команде.

В текущем году студенты аэрокосмических специальностей АмГУ дважды участвовали в международных научно-образовательных мероприятиях. В апреле двое первокурсников представили проект в студенческом лагере микро- и наноспутников АТУРК, а в июле еще семь студентов прошли обучение в международной летней технической школе ASRTU-Tech, которая была посвящена космосу и робототехнике.

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#вузы #Китай #конкурсы #наука #технологии


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