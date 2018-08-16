«Амурские коммунальные системы» снизят сброс в Амур загрязняющих веществ

Очистные сооружения Благовещенска являются объектом первой категории по уровню негативного воздействия на окружающую среду. В связи с этим областное управление Росприроднадзора согласовало с «Амурскими коммунальными системами» план по снижению сбросов загрязняющих веществ в Амур.

АО «Амурские коммунальные системы» эксплуатируют очистные сооружения города Благовещенска, являющимися объектом первой категории по уровню негативного воздействия на окружающую среду, чрезвычайно высокой категории риска. Исполнение принятого плана мероприятий позволит снизить концентрацию сброса загрязняющих вещей по четырем показателям. В 2018–2019 годах в трансграничную реку Амур будет попадать вредных веществ меньше на 4,32 миллиграмма на литр или на 101,74 тонны. На выполнения плана снижения сбросов будет потрачено 23,4 миллиона рублей, сообщает сайт областного управления Росприроднадзора.

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Василий Кленин