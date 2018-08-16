13 тысяч фунтов стерлингов за несбывшиеся мечты: обзор прессы

Фото: shkolazhizni.ru

Автор обзора свежей прессы, ведущий «Авторадио–Благовещенск» Павел Савинкин расскажет, что на дорогах появляются новые виды транспортных средств, а правила дорожного движения для них не прописаны. Кроме того, в обзоре рассказывается история жительницы Великобритании, отсудившей деньги у брачного агентства за свои несбывшиеся мечты.

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Сначала «Аргументы неделi». Судя по тому, что из номера в номер в еженедельнике публикуются отрывки из книги Андрея Караулова «Русский ад» (она об ужасных ужасах жизни в СССР и постсоветском пространстве), редакции или хорошо за это заплатили, или владельцы газеты и писатель находятся в приятельских отношениях, предполагает автор обзора. Сегодня «Аргументы» рекламируют очередной опус Караулова, в котором говорится о том, что Майя Плисецкая могла стать женой Роберта Кеннеди. Но не стала. А стала бы – не было б холодной войны. «И это только начало большой статьи. А дальше! А дальше – сами», – направляет обозреватель.

Вам статья

Павел Андреевич считает, что будет правильно, если в «Российской газете» он обратит внимание читателей на публикацию под заголовком «Еще не водитель, уже не пешеход». Здесь говорится о том, что появилось много новых транспортных средств – самой причудливой конструкции самокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и прочая и прочая, а правила движения на них не прописаны. Обладатели этих транспортных средств не стесняются выезжать на проезжую часть, заставляя добропорядочных автомобилистов вспоминать давно забытые выражения. Как будет решаться проблема – написано в газете.

Также в номере

Еще в «РГ» можно традиционно прочесть о взятках («засветились» мэр Оренбурга и его зам. И еще несколько материалов на подобную тему); столь же традиционно рассказывается о необходимости покупать именно качественные продукты… Ну и тому подобное.

«Но, думаю, вас привлечет заметка о том, что в продажу вот-вот поступят билеты на бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. Самые дорогие билеты достигают 2 505 долларов, что в переводе на наши – плюс-минус 170 тысяч целковых. Впрочем, не стоит изумляться: поединок состоится в Америке, в Лас-Вегасе, а там другие зарплаты. На билет хватит», – отмечает обозреватель.

Напишут же такое

Автор обзора никак не может расстаться с главной газетой страны. Еще он остановился на небольшой заметке о том, как жительница Перми наказала на 30 тысяч рублей руководство торгового центра, в котором она упала и сломала ногу. «Дело житейское, – как предполагает Павел Савинкин, скажет читатель. – Всякое случается! Поскользнулась, упала, очнулась…»

Но поскользнулась женщина на мокром полу, только что вымытом уборщицей. При этом таблички, что идет уборка, не было. Именно поэтому суд и постановил владельцев ТЦ раскошелиться. «Теперь знаете, как вести себя, если вдруг, паче чаяния, ни с того, ни с сего упадете в магазине… Так что, польза от чтения газет – несомненна», – итожит Павел Андреевич.

На посошок

На этом заметки о правосудии не заканчиваются. Еженедельник «Моя семья» рассказал о том, как жительница Лондона отсудила более 13 тысяч фунтов стерлингов у брачного агентства, которое не сумело найти мужчину ее мечты. Три года назад 47-летняя британка начала поиски богатого жениха с несколькими резиденциями, желающего завести с ней ребенка в дополнение к трем детям, которые у нее уже были. «Оценили запросы?!» – восхищается обозреватель. Брачная фирма гарантировала успех, но как говорится ныне, что-то пошло не так.

Дама не стала утираться, а обратилась в суд. У судьи, наверное, тоже не сложилась личная жизнь, и в результате пострадавшей вернули и все те деньги, которые она заплатила агентству и все моральные компенсации. «Никаких особых моралитэ. Просто это иллюстрация к постулату о том, что нужно браться только за выполнимые дела. Чего вам и желаю!» – завершает обзор его автор Павел Савинкин.