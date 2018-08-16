В сельской школе Приамурья оборудуют туалет за 2 миллиона рублей

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В школе села Гудачи Магдагачинского района установят теплый туалет стоимостью 2 миллиона рублей. Он появится в рамках исполнения поручения Дмитрия Медведева. Председатель правительства РФ не единожды заострял внимание на необходимости обеспечить образовательные организации всеми комфортными условиями.

В настоящее время работы на объекте идут полным ходом. Теплый туалет появится на месте «учительской». С нового учебного года преподавательский состав решено разместить в другом кабинете, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

«Место под туалет определено не случайно. Именно к этой части школы удобнее всего проложить все необходимые коммуникации, – прокомментировала начальник отдела образования администрации Магдагачинского района Любовь Попова. – Площадь помещения составит 18 "квадратов". В нем будет установлено четыре кабинки – по две на каждую гендерную группу – и раковины для мытья рук».

Комфортными условиями будут обеспечены 45 школьников. Все строительные работы завершатся к 1 сентября.