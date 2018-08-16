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сегодня, 09:14 20

В сельской школе Приамурья оборудуют туалет за 2 миллиона рублей

В сельской школе Приамурья оборудуют туалет за 2 миллиона рублей
Фото: mir24.tv

В школе села Гудачи Магдагачинского района установят теплый туалет стоимостью 2 миллиона рублей. Он появится в рамках исполнения поручения Дмитрия Медведева. Председатель правительства РФ не единожды заострял внимание на необходимости обеспечить образовательные организации всеми комфортными условиями.

В настоящее время работы на объекте идут полным ходом. Теплый туалет появится на месте «учительской». С нового учебного года преподавательский состав решено разместить в другом кабинете, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

«Место под туалет определено не случайно. Именно к этой части школы удобнее всего проложить все необходимые коммуникации, – прокомментировала начальник отдела образования администрации Магдагачинского района Любовь Попова. – Площадь помещения составит 18 "квадратов". В нем будет установлено четыре кабинки – по две на каждую гендерную группу – и раковины для мытья рук».

Комфортными условиями будут обеспечены 45 школьников. Все строительные работы завершатся к 1 сентября.

Просмотров всего: 2022

#строительство #школа


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Комментарии
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  • Одногруппник

    Одногруппник
    5 часов назад

    Оригинально с учительской сделать туалет!!!!

  • Хмык

    Хмык
    5 часов назад

    А сама школа сколько стоит? 1,5 ляма?

    4 горшка за два ляма. Это полляма за горшок.

    У нас еще где-нибудь есть такие калымы? Если что - я первый в очереди.

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    тебе работать нельзя-ты у нас диванный боец

  • ММС

    ММС
    4 часа назад

    Это ЧТООООООО0)))))))статейка для камеди клаб?!!!!

  • Модератор

    Модератор
    3 часа назад

    Может там не предусмотрено систем водоснабжения и водоотведения, а действующий туалет во дворе школы? Бывал я в таких школах...

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Любопытно, а сколько средств вгрохали в строительство туалетов на набережной Благовещенска?

  • nerro

    nerro
    3 часа назад

    пробурить скважину и вкопать септик у школы (плюс ремонт учительской и 4 унитаза) стоит 2 млн?

  • Циник

    Циник
    3 часа назад

    ахренеть.. тут домик на 68 квадратов с септиком построить стоит 2.5 ляма... а у вас сортиры золотые в школах за два ляма строят..

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    господа, не бузите..там проект и согласовние наверное на 2/3 стоимости...опять же, материалы и подрядчик, самые лучшие...все лучшее - детям, забыли чтоли?.ну, а лучшие не могут стоить дешево.

  • КАРТОНКА

    КАРТОНКА
    2 часа назад

    Да, правда, че вы из-за этих денег все взбудоражились. Это же все для детей делают, для их комфорта. Я так вообще не припомню, чтобы в наших школах где-то были теплые туалеты.

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    Картонке советуем зайти в любую городскую школу

  • Токарев

    Токарев
    2 часа назад

    теперь дети с радостью будут ходить в школу, хоть одна отрада в туалете посидеть, наверное будет очередь. Интересно а для учителей где удобства???

  • ирина2323

    ирина2323
    2 часа назад

    Там что японские унитазы с автоматическим подмывом и музыкой установят? Дом можно за 2млн построить! Лтмывают деньги и даже не стесняются афишировать

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    а если серьезно, то очень сильно сомневаюсь, что 2 млн.руб. это чистая стоимость только туалета, скорее всего это смета на ремонт всей школы плюс дворовая территория, еще и школьный автобус там же наверное :), но АИ в своем репертуаре - чем провокационнее заголовок, тем больше просмотров..желтизна короче.

  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    Канализационные коммуникации прокладывать не дешевое дело

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    КАРТОНКА

    Да, правда, че вы из-за этих денег все взбудоражились. Это же все для детей делают, для их комфорта. Я так вообще не припомню, чтобы в наших школах где-то были теплые туалеты.



    Так мы и волнуемся, что мало выделили!



    Это же для детей!



    И всего 2 лимона!



    Двадцать надо было выделять!



  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Oldlord

    КАРТОНКА

    Да, правда, че вы из-за этих денег все взбудоражились. Это же все для детей делают, для их комфорта. Я так вообще не припомню, чтобы в наших школах где-то были теплые туалеты.



    Так мы и волнуемся, что мало выделили!

    Это же для детей!

    И всего 2 лимона!

    Двадцать надо было выделять!



    за 20 млн. можно всю деревню перестроить..

  • aeroplan

    aeroplan
    54 минуты назад

    И чего все возбудились от суммы? Здесь "изюм" в другом!

    "... установят теплый туалет стоимостью 2 миллиона рублей. Он появится в рамках исполнения поручения Дмитрия Медведева..."

    В другом,Карл!! В 21 веке теплый сортир в школе-достижение и новость первополосная! Сам Димон дал поручение!Сам!

    Это все,что нужно знать о сегодняшней России...

  • Molex69

    Molex69
    52 минуты назад

    как тебе такое Илон Маск??

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    24 минуты назад

    Ну ... наверное там не просто 4 горшка и 4 УМЫВАЛЬНИКА!!!! (в раковинах посуду моют а не рожи-руки) поставить. Скорее всего в смету плюсанули строительство перегородок, отделку черновую-чистовую, плитку в весь объём, электрику, трубопроводы, прокладку фановых стояков через помещения и вывод их выше кровли и устройством стыков, изоляцию, систему вытяжной вентиляции, радиаторы возможно поменять .... дофига кароч работ.

    ещё поди и ремонт новой учительской туда воткнули .....

    ну .... а чё тут такого то? чё все по цене так возбудились то?

    Хмык таких колымов захотел? решил, что там всё так просто?

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