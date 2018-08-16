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16августа
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сегодня, 09:01 1

Амурчанин стал победителем первенства мира по тайскому боксу

Амурчанин стал победителем первенства мира по тайскому боксу

Амурский спортсмен Дмитрий Киселев удачно выступил на первенстве мира по тайскому боксу, прошедшем в Бангкоке. Воспитанник спортивного клуба «Машина» завоевал золотую медаль.

Как сообщает «Амурлига», на соревнованиях Дмитрию не было равных в категории «Юноши» (63,5 килограмма). В сборную России по тайскому боксу спортсмен попал благодаря успешному выступлению на первенстве России, которое проходило в Улан-Удэ. В своей весовой категории Дмитрий Киселев занял первое место.

Юный боец тренируется в поселке Прогресс под началом Игоря Белозерова. Как отмечается, в целом сборная России показала в Бангкоке достойный результат. Команда заняла второе место, уступив лишь хозяевам турнира – сборной Таиланда. На счету россиян 26 золотых медалей.

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Комментарии
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  • DeamonX

    DeamonX
    3 часа назад

    Вот это действительно круто!

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