Амурчанин стал победителем первенства мира по тайскому боксу

Амурский спортсмен Дмитрий Киселев удачно выступил на первенстве мира по тайскому боксу, прошедшем в Бангкоке. Воспитанник спортивного клуба «Машина» завоевал золотую медаль.

Как сообщает «Амурлига», на соревнованиях Дмитрию не было равных в категории «Юноши» (63,5 килограмма). В сборную России по тайскому боксу спортсмен попал благодаря успешному выступлению на первенстве России, которое проходило в Улан-Удэ. В своей весовой категории Дмитрий Киселев занял первое место.

Юный боец тренируется в поселке Прогресс под началом Игоря Белозерова. Как отмечается, в целом сборная России показала в Бангкоке достойный результат. Команда заняла второе место, уступив лишь хозяевам турнира – сборной Таиланда. На счету россиян 26 золотых медалей.