В Приамурья у распространителей изъяли более килограмма синтетических наркотиков

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Сотрудники полиции и ФСБ задержали распространителей наркотиков в Амурской области. У них обнаружили более одного килограмма синтетического наркотика – почти 10 тысяч разовых доз. Распространение осуществляла группа из девяти человек.





Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в сбыте наркотических средств в крупном размере.

Предварительно установлено, что преступления совершали девять жителей Приамурья в возрасте от 20 до 25 лет. Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленники сбывали наркотическое вещество бесконтактным способом с использованием сети Интернет, осуществляя «закладки» на территории Амурской области в городах Благовещенск, Белогорск и Свободный.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия проведены одновременно на двенадцати объектах - по местам жительства подозреваемых. Полицейскими изъята смесь, в состав которой входит производное наркотического средства N-метилэфедрон, массой более одного килограмма, что составляет около 10 000 разовых доз, а также упаковочный материал и средства коммуникации.

В настоящее время проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных противоправных действий. Следственными подразделениями УМВД России по Амурской области возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, сообщает пресс-служба областного управления МВД.