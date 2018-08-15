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Благовещенский православный приход и общественники помогут собраться детям в школу

Благовещенский православный приход и общественники помогут собраться детям в школу

Собраться в школу детям-инвалидам и ребятам из малообеспеченных, неполных и многодетных семей в Благовещенске поможет храм иконы Божьей матери «Всех скорбящих радость» совместно с общественной организацией.

Все желающие могут прийти в церковь и пожертвовать школьную форму и канцелярские принадлежности. Также в храме ждут нуждающихся. Семьи с детьми-школьниками могут прийти и рассказать, чего конкретно не хватает для обучения. При храме работает пункт приема-выдачи благотворительной помощи.

«Пока, поскольку мы не так давно объявили, несут одежду. Очень мало канцелярии. Мы нуждаемся в ранцах. Нужны тетради, которые, в первую очередь, идут в расходный материал, обложки. Очень нужна нам обувь, особенно мужская. Потому что если женская, детская она у нас накоплена за время, мужская это всегда очень большая потребность и очень большая недостача», – рассказала социальный работник храма Наталья Семерова.

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#религия #соцзащита


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