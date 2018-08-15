В Благовещенске впервые пройдет премия «Бизнес-Успех»

Амурские бизнесмены будут соревноваться в успешности. 6 сентября в Приамурье впервые пройдет национальная премия «Бизнес-Успех». Региональный этап пройдет в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни».

Бизнес-достижения представят в номинациях: «экспортный проект», «сельскохозяйственный проект», «интернет-проект» и «ЗОЖ». В каждой из номинаций экспертный совет выберет финалистов. Путем интернет-голосованеия дополнительно выберут «Народного предпринимателя». Также на форуме отберут муниципалитеты, в которых наиболее благоприятны условия для ведения бизнеса.

«Премия задумана как некий инструмент для того, чтобы лучшие предпринимательские проекты из регионов были подняты на федеральный уровень. Кроме вот этой медиаподдержки есть ещё на самом деле и вполне осязаемые материальные бонусы», – рассказал организатор форума «Бизнес-успех» Борис Белобородов.

Победители премии получат денежные сертификаты на бизнес-обучение, путёвки на международные конференции и профессиональные профильные выставки.

Илья Михеев руководит частными детскими садами почти 3 года, бизнес это непростой и хлопотный. Самая большая проблема – разрешения от надзорных органов, часто предписания одной службы противоречат указаниям другой.

«Конечно же, возникают ситуации, когда хочется всё бросить, и думаешь: зачем всё это? Действительно, взял – купил-продал, заработал и радуешься жизни. Но я, когда прихожу в группу, смотрю на детей – душа радуется», – признался Илья Михеев.

Предприниматели участвуют в конкурсе в первую очередь для того, чтобы наладить диалог с властью и обменяться опытом с коллегами.

«Назрело очень много вопросов, данный бизнес очень сильно регламентируется, мы поднадзорные. Приходится много работать и общаться. Есть определённые предложения, возможно нас услышат, возможно когда-то это всё изменится и какие-то коррективы внесут в законодательство», – выразил надежду Илья Михеев.

Заявки на конкурс принимаются до 28 августа включительно на сайте национальной премии «Бизнес-успех», участие в мероприятии – бесплатное.