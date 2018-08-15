В Приамурье 12 детям, чьи родители безвестно отсутствуют, назначили пенсию

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С марта 2018 года дети, один из родителей которых пропал или длительно скрывался от уплаты алиментов, получили право на назначение пенсии по случаю потери кормильца. За 5 месяцев амурское отделение Пенсионного фонда назначило уже 12 пенсий таким детям.

Для оформления ежемесячной выплаты достаточно решения суда о признании родителя безвестно отсутствующим. Оно выносится после года безуспешных поисков.

Прежде в Пенсионный фонд неоднократно обращались амурчанки, которые не смогли добиться получения алиментов на детей от их отцов. Они либо скрывались, либо не имели никакого имущества и вели асоциальный образ жизни. Поиски службы судебных приставов также заканчивались безрезультатно.

В марте вступили поправки в федеральный закон «Об исполнительном производстве», были они внесены и в пенсионное законодательство. Согласно этим изменениям, скрывающихся от алиментов родителей теперь можно признать безвестно отсутствующими.

Если в течение года со дня получения последних сведений о должнике его местонахождение не установлено, судебные приставы официально информируют другого родителя ребёнка о безрезультатности своих поисков. С исковым заявлением и этим уведомлением родитель может обратиться в суд по месту своего проживания. Если суд вынесет решение о признании гражданина безвестно отсутствующим, детям должника назначат пенсию по потере кормильца. Выплата будет не менее прожиточного минимума пенсионера в Амурской области, в 2018 году сумма составляет 8 726 рублей, сообщает пресс-служба областного отделения ПФР.