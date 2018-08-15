В Благовещенске проводятся занятия по арт-терапии для онкобольных

Искусство лечит – в этом убеждены участники занятий по арт-терапии для онкобольных. В Благовещенске такие встречи помогают людям с онкологией поправлять эмоциональное состояние и вселяют желание жить. На занятиях участники рисуют, поют, поздравляют друг друга с праздниками.

Здесь учат не просто рисовать, а творить и радоваться жизни. В аудитории те, кому это как никогда необходимо – люди, страдающие онкологией. Взяв кисть в руки, они забывают о своих проблемах. Валентина Бычкова второй год борется с раком груди и столько же посещает эти занятия. Женщина перенесла курсы химиотерапии, операцию и скоро снова ложится на лечение. Рисуя, она отвлекается от дурных мыслей.

«Просто мне это общение здесь дорого. Не просто рисование… Дело в том, что у меня рецидив, мне скоро опять придется лечь в больницу. Это хоть маленько отвлекает», – рассказала Валентина Бычкова.

Ирина Безрукова тоже пережила рак груди. Благовещенка думала, что жизнь кончена. Но медицина помогла. Опухоль удалили, а на арт-терапии благовещенка воспряла духом.

«Выходишь отсюда какой-то воодушевленный, идешь с не очень хорошим настроением, а выходишь – честное слово, хочется жить! Хочется куда-то идти, что-то делать. По магазинам хочется пройти, шопинг сделать. Начинаешь действительно радоваться жизни – очень помогает. Потому что здесь атмосфера, общение. А дома зациклишься, не работаем же. Очень тяжело это переносить», – пояснила Ирина.

На занятиях участники делятся своими успехами и поздравляют друг друга с праздниками. Курсы арт-терапии в Благовещенке проводит общественная организация «Навстречу жизни». Её руководитель – врач-рентгенолог Ольга Мажарова – когда-то тоже пережила онкологию. На арт-терапию людей приглашают прямо в коридорах поликлиники и в палатах онкодиспансера. Со временем к организации примкнули просто пожилые люди и те, кто пережил трудные ситуации. К примеру, Вера Кохно впервые взяла кисть в руки после смерти матери.

«Это была трагедия. Это не то что мне помогло – спасло. Потому что мрачные мысли наплывали, тоска наплывала, в слезах захлебывалась. Брала кисть в руки и забывала – сколько вокруг серого, негативного. А это спасение, действительно. Не зря говорят: красота спасет мир. Это действительно так», – считает Вера Кохно.

Занятия посещают в основном пенсионеры. Обычно они пишут пейзажи. Особые навыки не нужны. Рисовать горы, реки и леса могут люди даже со слабыми руками. И самое главное – результат, никогда не разочарует. Занятия ведет волонтер, искусствовед Ольга Сенченко, которая в прошлом тоже боролась со страшным диагнозом.

«Наша организация имеет название "Навстречу жизни". Наша цель выражена в девизе: сумей, без страха проходя свой путь, навстречу жизни душу распахнуть. И знаете, это не всегда бывает просто Создавая произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, человек высвобождает свои целительские резервы изнутри. Потому что он творя, сам становится радостью, сам становится светом», – рассказала Ольга Сенченко.

Курсы арт-терапии проходят по субботам на базе городского союза ветеранов. Сейчас их посещают больше 20 человек. Здесь они не только рисуют – поют караоке и читают стихи. Занятия по творческой терапии проходят также по четвергам в стационаре онкодиспансера. Здесь пациенты убеждаются, что искусство тоже лечит.