Начальника областной инспекции строительного надзора подозревают в злоупотреблении полномочиями

Отделом по расследованию особо важных дел амурского следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Амурской области. Игоря Красюка подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями – часть 1 статьи 285 УК РФ. Это уже второе уголовное дело, возбужденное в отношении него.

По версии следствия, подозреваемый с января 2012 года по июнь 2018 года, зная, что отдельные строительные организации при строительстве многоквартирных жилых домов в Благовещенске, осуществляют свою деятельность без разрешения на строительство и в отсутствие проектной документации, покровительствовал им. Подозреваемый не выполнял свои надзорные полномочия, что повлекло существенное нарушение интересов государства в сфере соблюдения градостроительного законодательства, а также безопасности жизни и здоровья граждан.

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При это он понимал в силу своего служебного положения то, что отступление от требований общеобязательных норм градостроительного законодательства создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан и неизбежно должно повлечь за собой административную ответственность застройщиков,

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки и результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные управлением ФСБ России по Амурской области.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Данное уголовное дело объединено с ранее возбужденным в отношении указанного гражданина делом по обвинению его в получении взятки. По решению суда в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает амурское следственное управление.