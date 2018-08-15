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15августа
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сегодня, 17:42 5

Начальника областной инспекции строительного надзора подозревают в злоупотреблении полномочиями

Начальника областной инспекции строительного надзора подозревают в злоупотреблении полномочиями

Отделом по расследованию особо важных дел амурского следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Амурской области. Игоря Красюка подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями – часть 1 статьи 285 УК РФ. Это уже второе уголовное дело, возбужденное в отношении него.

По версии следствия, подозреваемый с января 2012 года по июнь 2018 года, зная, что отдельные строительные организации при строительстве многоквартирных жилых домов в Благовещенске, осуществляют свою деятельность без разрешения на строительство и в отсутствие проектной документации, покровительствовал им. Подозреваемый не выполнял свои надзорные полномочия, что повлекло существенное нарушение интересов государства в сфере соблюдения градостроительного законодательства, а также безопасности жизни и здоровья граждан.

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При это он понимал в силу своего служебного положения то, что отступление от требований общеобязательных норм градостроительного законодательства создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан и неизбежно должно повлечь за собой административную ответственность застройщиков,

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки и результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставленные управлением ФСБ России по Амурской области.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Данное уголовное дело объединено с ранее возбужденным в отношении указанного гражданина делом по обвинению его в получении взятки. По решению суда в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает амурское следственное управление.

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#закон #криминал #происшествия


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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад



    По версии следствия, подозреваемый с января 2012 года по июнь 2018 года, зная, что отдельные строительные организации при строительстве многоквартирных жилых домов в Благовещенске, осуществляют свою деятельность без разрешения на строительство и в отсутствие проектной документации, покровительствовал им.



    Да вы, что такое пишите.

    Быть тог не может

    У нас в строительстве всё в порядке.

  • "ё" такой ник теперь существует с 15.08.2018 года, в знак протеста против удалённого автором 18.02.2017 года
    1 час назад

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Видимо не поделился.

  • "ё" такой ник теперь существует с 15.08.2018 года, в знак протеста против удалённого автором 18.02.2017 года
    54 минуты назад

    100%

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    12 минут назад



    » "ё" такой ник теперь существует с 15.08.2018 года, в знак протеста против удалённого автором 18.02.2017 года , сегодня, 21:36



    Если ник подделывают, или косят под него, это означает только одно- автор ника популярен.

    Пы. Сы.

    Плагиатом обычно занимаются люди сами не способные самостоятельно придумать что нибудь мал маля интересное.

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