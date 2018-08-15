Курсанты ДВОКУ стали призерами сразу нескольких международных соревнований

Фото: zen.yandex.ru

Курсанты ДВОКУ вернулись в родной вуз с трех международных соревнований: «Суворовский натиск», «Морской десант» и «Снайперский рубеж». Армейские международные игрв проходили в Китае и Белоруссии. В двух из них курсанты амурского вуза стали вторыми, уступив лишь хозяевам.

Более 40 курсантов ДВОКУ представляли Вооруженные Силы России на полигонах Китайской Народной Республики и Республики Беларусь. Это было самое массовое выступление курсантов на соревнованиях такого уровня в истории училища .

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Основные экипажи конкурса «Суворовский натиск» полностью состояли из представителей ДВОКУ. Это право курсанты-дальневосточники завоевали на Всероссийском этапе игр, которые состоялись в мае текущего года под Благовещенском. Курсанты выступали на российской технике БМП-2 и являлись самой молодой командой. Средний возраст – 20 лет. Соперники из Китая, Казахстана, Белоруссии, Ирана, Венесуэлы и Зимбабве выступали на китайской технике. Несмотря на то, что в финальной гонке российская команда значительно опередила всех соперников, по итогам всего конкурса курсанты уступили хозяевам соревнований – команде Китая.

В финале конкурса «Морской десант» в основном составе выступало отделение курсантов и механики-водители ДВОКУ. По условиям конкурса все команды выступали на китайской гусеничной технике ZBD 05. Это первая практика выступления российской команды на зарубежной технике. Российские морские пехотинцы быстро освоили новую для себя технику и заняли второе место, пропустив команду Китая вперед.

В Республики Беларусь состязались сильнейшие снайперы из 18 стран мира. Более половины команды российских снайперов состояло также из курсантов ДВОКУ, сообщает сайт Минобороны.