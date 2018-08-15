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15августа
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сегодня, 17:25 7

Жильцы благовещенской пятиэтажки просят спасти собаку из запертой квартиры

Жильцы благовещенской пятиэтажки просят спасти собаку из запертой квартиры

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Женщина рассказала, что на первом этаже ее дома хозяин оставил собаку в квартире, а сам пропал. На прошлой неделе собака лаяла и выла, а сейчас уже почти не подает признаков жизни.

«Эта квартира находится на первом этаже дома № 32 по улице Театральная. Раньше в ней жили бабушка и ее взрослый внук. В июле бабушка умерла. А на прошлой неделе внук куда-то пропал. В квартире осталась собака. Сначала она выла и лаяла, а потом замолчала…» – рассказала горожанка корреспонденту ИА «Амур.инфо». При этом окно в помещении, где находится животное, открыто.

По ее словам, старшая дома обращалась к участковому инспектору с просьбой спасти собаку – выпустить ее из запертой квартиры. «Вскрыть дверь в квартире без решения суда возможно только в том случае, если там происходит преступление или правонарушение. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают владельца данной квартиры и его местонахождение», – комментирует специалист по связям с общественностью городской полиции Татьяна Кутека.

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#животные #происшествия


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Комментарии
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  • Delfin

    Delfin
    4 часа назад

    А если мужчина умер и лежит дома, тоже нельзя квартиру вскрывать без суда?

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Труп хабаровчанки, державшей дома 18 собак, обглодали ее же питомцы (ВИДЕО)

    Трагический случай произошел в первой половине дня 23 января в одной из квартир Хабаровска по переулку Облачному. Пожилая женщина, содержавшая 18 собак, умерла и была частично съедена своими питомцами, сообщает DVhab.ru. Соседи женщины неоднократно пытались привлечь внимание правоохранителей, сотрудников ЖКХ и зоозащитников к решению проблем пенсионерки, но компетентные органы никак не повлияли на данную ситуацию.

    https://www.newsvl.ru/accidents/2017/01/24/155761/

  • belka717

    belka717
    3 часа назад

    Пока будут разыскивать внука, помрёт и собака. А может, действительно, в квартире умер мужчина. Нельзя ли участковому с понятыми вскрыть квартиру? Что-то же надо сделать иначе будет запах в подъезде от трупов.

  • Rak900

    Rak900
    2 часа назад

    ну залезть через окно конечно никак?

  • Лишенный наследства

    Лишенный наследства
    2 часа назад

    Ну иди залезь, в чем проблема?

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    1 час назад

    Капец мент не умный. Пишешь рапорт о пропаже человека, проводят осмотр места происшествия.

    Кстати это еще и преступное бездействие, когда своим бездействием обрекаешь на мучительную гибель животного.

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    20 минут назад

    Короче разузнал, там все норм, журналисты добавили много драматизма в статью. Проведите опрос соседей собаку уже увезли вероятно из дома знакомые парня

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