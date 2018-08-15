Жильцы благовещенской пятиэтажки просят спасти собаку из запертой квартиры

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Женщина рассказала, что на первом этаже ее дома хозяин оставил собаку в квартире, а сам пропал. На прошлой неделе собака лаяла и выла, а сейчас уже почти не подает признаков жизни.

«Эта квартира находится на первом этаже дома № 32 по улице Театральная. Раньше в ней жили бабушка и ее взрослый внук. В июле бабушка умерла. А на прошлой неделе внук куда-то пропал. В квартире осталась собака. Сначала она выла и лаяла, а потом замолчала…» – рассказала горожанка корреспонденту ИА «Амур.инфо». При этом окно в помещении, где находится животное, открыто.

По ее словам, старшая дома обращалась к участковому инспектору с просьбой спасти собаку – выпустить ее из запертой квартиры. «Вскрыть дверь в квартире без решения суда возможно только в том случае, если там происходит преступление или правонарушение. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают владельца данной квартиры и его местонахождение», – комментирует специалист по связям с общественностью городской полиции Татьяна Кутека.