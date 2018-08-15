В Райчихинске на четырех улицах устанавливают уличное освещение

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В Райчихинске подрядчики продолжают дорожный ремонт. В июле выполнены ряд задач: проложены ливневки, ремонтируются тротуары и асфальтобетонное покрытие проезжей части улиц.



В полном объеме выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на улицах Таежная и Пономаренко от переезда до улицы Литейная. Закончено устройство ливневой канализации по нечетной стороне улицы Победы от ручья «Сорокинский» до дома № 61, на улице Гаражная от улицы Пионерская до улицы Победы и по улице Пионерская. По улице Гаражная от Пионерской до улицы Победы частично отремонтирован тротуар. В поселке Зельвино отремонтировано асфальтобетонное покрытие по улице Колхозная и выполнен ремонт водопропускной трубы.

Продолжается ямочный ремонт городских улиц, устройство пешеходных переходов и ограждения перекрестков, водопропускных лотков, ремонт тротуаров и пешеходных переходов. Идут работы по ремонту тротуара по улице Победы, обустройству парковки и тротуара у здания детской поликлиники, по улице Гагарина, 1. Выполняется устройство освещения по улицам Апанасенко, Гаражная, Свердлова и Пограничная.

Дорожный ремонт в Приамурье ведется в рамках государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014-2020 годы».

«Ежегодно из областного бюджета оказывается помощь муниципальным образованиям Амурской области на дорожную деятельность в виде софинансирования. Планирование, выбор и согласование объектов дорожного ремонта за счет предоставляемой субсидии муниципалитетом осуществляется самостоятельно», – рассказал министр транспорта и строительства области Александр Зеленин.

План дорожных объектов, которые в приоритетном порядке нуждаются в ремонте, формируется еще весной с главами муниципальных образований и депутатами, при участии жителей и представителей общественных организаций, ГИБДД, главных врачей медицинских учреждений и директоров школ, сообщает пресс-служба областного минтранса.