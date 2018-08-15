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сегодня, 17:11 0

На Бурейской ГЭС капитально отремонтируют гидроагрегат

На Бурейской ГЭС капитально отремонтируют гидроагрегат
Фото: Бурейская ГЭС

На Бурейской гидроэлектростанции начался капитальный ремонт четвертого гидроагрегата. Он работает с ноября 2005 года. Ремонт должен завершиться в ноябре 2018 года.

Как сообщает пресс-служба Бурейской ГЭС, работы проводятся в соответствии с производственной программой ПАО «РусГидро» и годовым графиком ремонта энергетического оборудования филиала на 2018 год. Это второй капитальный ремонт гидроагрегата в истории станции. Первый состоялся в 2011 году.

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Ремонтные работы на гидроагрегате планируется завершить в ноябре 2018 года. За этот период специалисты Зейского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» произведут полную разборку гидротурбины с выемкой и ревизией всех основных узлов, отремонтируют генератор, гидротурбину, аварийно-ремонтный затвор. Также энергетики проведут текущий ремонт силового трансформатора класса напряжения 500 киловольт.

Весь комплекс работ направлен на повышение безопасности и надежности эксплуатации гидроагрегата, а также восстановление технико-экономических характеристик, близких к проектным.

Четвертый гидроагрегат Бурейской ГЭС был введен в эксплуатацию в ноябре 2005 года. За почти 13 лет работы он выработал 9,413 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что составляет более 13 % от общей выработки станции.

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#энергетика


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