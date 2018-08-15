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15августа
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сегодня, 16:39 0

В России впервые подали иск на результаты ЕГЭ

В России впервые подали иск на результаты ЕГЭ
Фото: РИА Новости

Выпускник одной из гимназий Артём Веселов, не согласный с результатами своего ЕГЭ по обществознанию, подал иск в новосибирский суд. Подобный случай произошёл впервые в истории, ранее оспаривался только регламент проведения итогового экзамена.

В исковом заявлении ответчиками указаны министерство образования Новосибирской области и областная государственная экзаменационная комиссия.

Артём набрал 88 баллов на экзамене по обществознанию. С оценкой трех заданий из числа тех, которые проверяются независимыми экспертами, школьник не согласился. Так, один из примеров опирался на вузовский учебник, не входящий в перечень рекомендованных для школьников пособий, сообщает «Мир новостей».

Сам выпускник отмечает, что своим обращением в суд хочет привлечь внимание составителей заданий ЕГЭ. Он полагает, что необходимо или включать в экзамен задания с однозначными ответами, или менять систему оценок, допуская больше свободы в формулировках.

По мнению первого зампреда комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты РФ Людмилы Дудовой, школьник вряд ли выиграет это дело. Она считает, что комиссия справедливо не признала ответ из учебника, который не входит в рекомендованный перечень материалов. Также Артём не общался в федеральную предметную комиссию, а именно это нужно сделать для оспаривания оценки по установленной процедуре.

Но даже с 88 баллами по обществознанию, Веселов стал студентом Высшей школы экономики.

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#жизнь #закон #суды #школа


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