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сегодня, 16:24 11

Сергей Доренко выбрал для себя дом из тех, «в которых пахло нассавшими котами» (видео)

Сергей Доренко выбрал для себя дом из тех, «в которых пахло нассавшими котами» (видео)
Фото: www.vladtime.ru

Российский журналист и блогер Юрий Дудь опубликовал интервью с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко. Гость рассказал интервьюеру о своей квартире в Доме на набережной и признался, что с юности тяготел к подъездам старых домов, «в которых пахло нассавшими котами».

Дом на набережной был построен в Москве в 1931 году. Квартиры в этом, как сейчас сказали бы, элитном доме получили представители советской элиты – партийные деятели, выдающиеся артисты и писатели, ученые. «Там рушились судьбы. Мне повезло, потому что именно в этой квартире никого не забирали. Это семья бывших ученых, которых недострелили. Квартира-лаборатория, где занимались генетикой», – пояснил Доренко. По его словам, недвижимость обошлась больше, чем в 30 миллионов рублей.

Сергей Доренко начинает говорить об этом с четвертой минуты интервью.

Рассказывая о том, почему выбор пал на исторический дом, Сергей Доренко признался, что его с юности волновали неприятные запахи. «Когда-то давно я учился в университете дружбы народов и жил в общаге на Юго-западной. Я ходил к ребятам на Тверскую, и я заходил в эти подъезды, в которых пахло нассавшими котами, и в то же время величественным прошлым. Советским версалем, империей. Все эти темные сраные прокуренные коридоры, прихожие – все это ужасно. Москвичи живут ужасно: грязно и ужасно, – откровенничал журналист, – Я хотел купить чужое прошлое. Москвичи живут ужасно, но в то же время это дыхание декаданса, смерти, я хотел украсть. Сам я мальчик гарнизонный, я сам керченский хлопчик – Тайтурка, Иркутская область, Хабаровский край. Я думал: "Черт, я как бы перепрошьюсь снизу, как бы перепрошью корень". Я думаю, это правильно, и я сделал это. Я мог бы купить квартиру в только что построенном доме со старым фасадом. Нет».

В январе прошлого, 2017 года, Сергей Доренко в эфире радио «Говорит Москва» назвал Благовещенск местом, пахнущим кошачьей мочой. После того как часть благовещенской общественности выразила возмущение, журналист вновь высказался о центре Приамурья и его жителях: «Благовещенцы обсудили мои ощущения на уровне мэрии и общественности, и принято решение, что я теперь стану ходить с прищепкой на носу. Но между тем теперь у меня Благовещенск ассоциируется не только с кошачьей мочой, но и с вонью узколобой кирзы и с кислым запахом захолустного безделья. Думаете, мой нос ошибся? А если это вы принюхались к привычной вони и просто ее не чувствуете?»

Благовещенский юрист Игорь Волобуев направил претензию в адрес радиостанции. На нее в редакции «Говорит Москва» не отреагировали. Тогда Волобуев обратился в Арбитражный суд Москвы, но суд отказал в иске.

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    5 часов назад

    ну и темы у вас....

  • nerro

    nerro
    5 часов назад

    А, так он хвалил Благовещенск, а не ругал. ))

  • холостяк

    холостяк
    5 часов назад

    Надо же, сам признался, что он токсикоман - кошачьей мочой. Ездит по городам и выискивает дома с запахами кошачьей мочи

    Рассказывая о том, почему выбор пал на исторический дом, Сергей Доренко признался, что его с юности волновали неприятные запахи. «Когда-то давно я учился в университете дружбы народов и жил в общаге на Юго-западной. Я ходил к ребятам на Тверскую, и я заходил в эти подъезды, в которых пахло нассавшими котами, и в то же время величественным прошлым.

  • Куратор

    Куратор
    5 часов назад

    Вчера смотрел дудя, еще подумал что амуринфо обязательно напишут про это событие. Потом думаю да ну нафиг, они же себя вроде уважают. Вроде...

  • Неферти.

    Неферти.
    5 часов назад

    Бред сумашедшего извращенца. Ещё платить ему за это!

  • Мандрагора

    Мандрагора
    5 часов назад

    Сергей Доренко в эфире радио «Говорит Москва» охарактеризовал областной центр Доренко назвал местом, пахнущим кошачьей мочой.

    простите, но что это за набор слов?

  • Мандрагора

    Мандрагора
    5 часов назад

    И какой скудный словарный запас у доренко... :(

  • Светлица

    Светлица
    4 часа назад

    доренко бухает что ли , или явно что то запрещённое употребляет

  • Усы в трусы

    Усы в трусы
    4 часа назад

    Светлицадоренко бухает что ли , или явно что то запрещённое употребляет


    Кошачью мочу...

  • гусеница

    гусеница
    4 часа назад

    Каждый сходит с ума по-своему, это только гриппом все одинаково болеют.

    с уважением

  • PRO

    PRO
    3 минуты назад

    Престарелый урофил

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