Амурская область готовится к новому пожароопасному периоду

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В правительстве Амурской области обсудили подготовку к осеннему пожароопасному периоду. В первом полугодии за нарушение правил пожарной безопасности было выписано более трех тысяч штрафов на три с половиной миллиона рублей.

По словам и.о. министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Михаила Ковалева, при подготовке населенных пунктов к осеннему пожароопасному периоду основной акцент будет сделан на заблаговременное планирование и создание вокруг них защитных противопожарных полос для предотвращения перехода огня от природных пожаров на населенные пункты. Муниципалитеты обследовали территории населенных пунктов, определили наиболее опасные участки, где имеется угроза перехода огня от природных пожаров на деревни и села, а также участки, не очищенные от сорной растительности внутри населенных пунктов.

Контролировать обновление противопожарных полос, ход очистки территорий, организацию субботников будут министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области и ГУ МЧС России по Амурской области. Планируется проведение рейдов по населенным пунктам области.

«В 2018 году принятые организационные решения позволили активизировать работу административных комиссий органов местного самоуправления. В состав административных комиссий муниципальных образований включены руководители территориальных подразделений противопожарной службы области», – отметил Михаил Ковалев.

В итоге за шесть месяцев 2018 года составлено 3 142 административных протокола (на 73,9 % больше, чем в аналогичный период прошлого года) на сумму штрафов 3 505,1 тысячи рублей (увеличение на 29,6 %).

«Очень важно, чтобы к наступлению пожароопасного периода мы подошли подготовленными. Времени вполне достаточно, главное – рационально его использовать. Хочу обратить внимание руководства муниципалитетов Приамурья на достаточно большой круг задач: это обновление противопожарных полос, ревизия бесхозных участков, очистка территорий. Кроме того, необходимо обеспечить готовность подразделений добровольной пожарной службы, должным образом организовать работу патрульных групп, обеспечить информирование жителей», – подчеркнул врио губернатора Василий Орлов.