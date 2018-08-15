На котельные Приамурья завели 138 тысяч угля из необходимых 488
Готовность объектов ЖКХ обсудили 14 августа на заседании правительства Амурской области под руководством врио губернатора Василия Орлова. Как доложил министр ЖКХ региона Сергей Гордеев, к 1 октября в области необходимо заготовить 488 тысяч тонн угля, из них по плану на июнь – август нужно создать запас в 181,4 тысячи тонн. По состоянию на 13 августа на котельных имеется порядка 138 тысяч тонн.
В настоящее время решен ряд проблем, связанных с задержкой поставок топлива. Наверстывают объемы поставок в Благовещенском и Константиновском районах, Райчихинске, Свободном, Прогрессе.
Глава региона поинтересовался, кто ведется контроль качества поставляемого топлива. «Эта работа стоит на контроле руководителей муниципалитетов и предприятий ЖКХ. Пока нареканий к некачественному углю нет», – сказал Сергей Гордеев.
Помимо этого министр доложил, что ряд территорий успешно преодолели проблемы с проведением конкурсных процедур на ремонт котельных и коммунальных сетей и вступили в активную стадию ремонта.
«На сегодняшний день в Приамурье отремонтировано 198 (335 по плану) котельных и заменено 44 (132 по плану) котлов. Также произведена замена более 10 километров тепловых сетей (50 километров по плану), 8 километров (20 по плану) водопроводных и 1 километр (10 – план) канализационных сетей. Все работы проходят по плану, они будут завершены до начала отопительного периода», – сказал Сергей Гордеев.
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