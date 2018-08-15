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15августа
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сегодня, 15:13 0

На улицах Благовещенска появились богомолы (видео)

На улицах Благовещенска появились богомолы (видео)

Жители Благовещенска в августе всё чаще встречают на улице не особо распространенное в областном центре насекомое – богомола. Маленьких зеленых хищников встречают в районе набережной Амура и даже в центре Благовещенска – вдалеке от любых больших растительных массивов.

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Читатели обратились в редакцию ИА «Амур.инфо» и рассказали о том, что встретили сразу двух богомолов, когда шли по улице Калинина. «Они были как ручные, – поделился впечатлениями горожанин Егор. – Сначала мы подбирались к ним осторожно, но насекомые совершенно не пугались. Когда мы подставили им свои пальцы рук – они забрались на них и сидели несколько минут, позировали для фотографий. Потом только один из них решил улететь, а второго мы сами ссадили в траву».

Богомолы – хищные насекомые. Обыкновенные богомолы довольно крупные и достигают размеров 5–7 сантиметров. Энтомолог Дина Рогатных считает, что для Благовещенска и юга Приамурья богомол не редкость.

«Первые сведения о появлении богомола обыкновенного (Mantis religiosa) в окрестностях Благовещенска стали появляться лет 20 назад, – рассказала специалист. – Связано это было с расширением его ареала. Для животных это естественный процесс, и связан он с изменением климата. В Амурскую область он попал, скорее всего, из Приморского края».

Богомол обыкновенный широко распространен в южных районах России и практически по всей Европе. Сейчас это одно из самых обычных насекомых, которое можно встретить на юге области в конце лета.

«Для человека никакой опасности он не представляет и болезней, опасных для человека не переносит, – заявила Дина Рогатных. – Это активный хищник и в Юго-Восточной Азии есть опыт разведения богомолов в садах и парках для избавления от насекомых вредителей».

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#животные #природа


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