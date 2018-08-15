Александр Козлов посетил строящиеся в рамках единой субсидии объекты в Свободном

Министр РФ по развитию Дальнего Востока в рамках рабочего визита в Амурскую область посетил город Свободный, где началась реализация плана социального развития. В рамках единой субсидии, выделяемой Свободному, в городе запланировано 31 мероприятие.

«Для Свободного единая субсидия – это то, что позволит преобразить город. 31 мероприятие! Важно всё, что будет реконструировано или построено, но думаю, что наиболее острый вопрос, который позволит решить субсидия – это проблема с водой. В Свободном ожидается реконструкция сетей водоснабжения. К сожалению, не в наших силах решить эту проблему за несколько дней или даже месяцев – там очень сложные технологические процедуры. Но самое главное, что этот вопрос есть в повестке, что по нему принято решение, и он будет доведен до конца», – рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

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Всего в Амурской области запланировано 32 мероприятия: 31 в Свободном и 1 в Благовещенске (берегоукрепление набережной реки Амур). Сумма единой субсидии, предоставляемой области – 6,1 миллиарда рублей. В этом году стартует 20 мероприятий.

По девяти из них уже заключены контракты на выполнение работ: реконструкция нежилого здания под женскую консультацию Свободненской больницы; пристройка к детскому садику; реконструкция Дворца культуры железнодорожников; реконструкция районной котельной; реконструкция канализационного коллектора, водопроводных сетей и сетей теплоснабжения от районной; реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения по улице 40 лет Октября; тепловая и водопроводная сети по улице Инженерной для комплексной застройки кварталов; сеть водоснабжения по улице Зейской, улица Народная, улица Инженерная для комплексной застройки кварталов. Часть контрактов также заключена по модернизации материально-технической базы Амурского технического колледжа.

По еще пяти мероприятиям конкурсные процедуры проходят, и до конца августа должны быть определены подрядчики.

«Город преображается; у Свободного большое будущее. Обновленные больница и дом культуры, новый детский садик и школа. Это ведь не просто слова. Это комфорт для сотен жителей Свободного», – сказал Александр Козлов.

Постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал в июне текущего года. Дальневосточные регионы получат почти 54 миллиарда рублей в течение трех лет на социальное развитие Дальнего Востока, при этом 21,2 миллиарда рублей должны поступить в бюджет 9 регионов уже в этом году. До 2020 года на Дальнем Востоке будут реализованы 193 мероприятия: строительство и модернизация школ, детских садов, больниц, культурных центров.