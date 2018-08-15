«Почта России» перепутала МГУ с другой высоткой

Фото: Facebook.com

«Почта России» перепутала изображения на почтовых конвертах, посвящённых МГУ. Вместо здания университета на конвертах почему-то появилась высотка на Котельнической набережной.

Первыми ошибку заметили пользователи соцсетей. Пользователь Facebook Илья Созонтов разместил на своей странице фотографию конверта с ошибкой. Его друзья и подписчики оценили очередной конфуз «Почты России». «В коллекцию!», «Надо срочно прикупить!», «Иначе это была бы не почта» – пошутили пользователи в комментариях.

Некоторые встали на защиту «Почты России». «Высотка МГУ – часть зарегистрированного бренда МГУ с 2013 года. Использовать ее где попало – чревато, вот и заменили на нечто похожее, чтобы обыватель не заметил», – предположил один из комментаторов.

В дискуссию включился и официальный представитель «Почты России» в социальных сетях Дмитрий Маркин. Он заявил, что «конверты были выпущены издательством "Иллюзион", которое допустило ошибку и разместило на лицевой стороне изображение высотки на Котельнической набережной». Он также сообщил, что сейчас часть конвертов снимается с продажи. Между тем «ошибочные» конверты могут со временем стать настоящей ценностью для коллекционеров – в истории есть примеры, когда марки и значки с ошибками уходили за баснословные суммы.

Это не первый имиджевый провал «Почты России». Ранее соцсети взорвало видео, на котором рабочие, разгружая посылки из вагона, бросают их на землю и пинают ногами. «Почта России» оказалась к этому непричастна – груз был коммерческим, но соцсети все равно обвинили в этом почтового оператора, сообщает The Village.