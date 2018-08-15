Продавца шаурмы обвинили в педофилии

Фото: vestikavkaza.ru

Продавец шаурмы из Великобритании Бронсон Али попал в центр скандала из-за того, что пользователи сети ошибочно обвинили его в педофилии из-за неудачной фотографии. Фотоснимок был сделан на пляже.

26-летний Бронсон рассказывает, что 7 августа отправился на пляж вместе с большим количеством родственников, среди которых было 17 детей в возрасте 3-10 лет. Семья провела на пляже почти весь день.

В обед Бронсон вместе с дядей и двоюродным братом отошёл покурить в кусты, при этом он внимательно следил за детьми, оставшимися без взрослых на пляже. Прохожие сфотографировали пристальный взгляд продавца шаурмы и выложили фотоснимок в фэйсбук, где фото подписали с обвинениями в педофилии. О том, что мужчину выложили в сети с нелестным комментарием, он узнал от друга, который отправил ему эту фотографию.

Сначала Бронсон посмеялся над этим, но когда увидел, что снимок набрал огромное количество лайков и просмотров, обратился в полицию. Пост быстро удалили, однако теперь мужчина не может выходить на улицу и вести свой бизнес, все его боятся.

«Этот инцидент очень плохо повлиял на мою жизнь. Я не хочу покидать квартиру. Я просто сижу дома, я не могу управлять своим бизнесом, потому что я не хочу показывать лицо», – заявил продавец шаурмы. Он также отметил, что записался к врачу из-за стресса, вызванного обвинениями, сообщает «Лента.ру».