Семья из Зеи просит помочь вылечить годовалого сына
Годовалому Давиду Анискину из Зеи требуется помощь. У малыша диагностирована двусторонняя нефробластома – злокачественная опухоль почек. У Давида хорошие шансы на выздоровление: метастазов не выявили.
Проблемы со здоровьем ребенка начались в начале июля, когда у мальчика в течение нескольких дней держалась высокая температура.. 22 августа Давида должны госпитализировать в Московский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. На поездку и лечение семье не хватает 200 тысяч рублей.
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Все, кто хочет помочь малышу, могут сделать это, перечислив любую посильную сумму родителям юного амурчанина. Амур.инфо публикует реквизиты:
4276 0300 1889 6510 Анискина Екатерина Андреевна (мама), номер телефона: +7-909-811-23-80.
2202 2003 2263 5309 Анискин Сергей Геннадьевич (папа), номер телефона: +7-909-815-84-08.
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