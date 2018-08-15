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15августа
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сегодня, 14:09 1

Семья из Зеи просит помочь вылечить годовалого сына

Семья из Зеи просит помочь вылечить годовалого сына

Годовалому Давиду Анискину из Зеи требуется помощь. У малыша диагностирована двусторонняя нефробластома – злокачественная опухоль почек. У Давида хорошие шансы на выздоровление: метастазов не выявили.

Проблемы со здоровьем ребенка начались в начале июля, когда у мальчика в течение нескольких дней держалась высокая температура.. 22 августа Давида должны госпитализировать в Московский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. На поездку и лечение семье не хватает 200 тысяч рублей.

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Все, кто хочет помочь малышу, могут сделать это, перечислив любую посильную сумму родителям юного амурчанина. Амур.инфо публикует реквизиты:

4276 0300 1889 6510 Анискина Екатерина Андреевна (мама), номер телефона: +7-909-811-23-80.

2202 2003 2263 5309 Анискин Сергей Геннадьевич (папа), номер телефона: +7-909-815-84-08.

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#дети #здоровье


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Комментарии
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  • ЛиСа

    ЛиСа
    56 минут назад

    200 тысяч. Лечение по квоте должно быть бесплатным, проживание мамы тоже. Только билеты покупают, т.к. бесплатно только жд выделяют, а дорога с таким диагнозом - убийство. Откуда такая смета? Каким образом отслеживаются поступления и расходы?

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