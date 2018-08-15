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15августа
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сегодня, 14:04 0

В Белогорском районе пропал 67-летний мужчина

В Белогорском районе пропал 67-летний мужчина
Фото: 28.мвд.рф

Полиция Белогорского района разыскивает Василия Карпенко 1951 года рождения. Мужчина в июне 2018 года ушел из дома в селе Васильевка Белогорского района. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Василию Зиновьевичу на вид 67-70 лет, его рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения. Глаза светлого цвета, волос светлый, короткий, с проседью, губы тонкие, подбородок прямой. Из особых примет – шрам на шее.

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Был одет в черную легкую куртку на пуговицах, футболку красного цвета, черное трико и черные туфли, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить ее по телефонам: 02, сотовый 102; 8 (41641) 2-07-53; 8 (41641) 2-41-19.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», полиция также разыскивает еще одного мужчину, который пропал в районе села Васильевка Белогорского района. Роман Курак 1975 года пропал в июле 2018 года.

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