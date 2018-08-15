Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:27 1

Молодежь малых народов Севера поднимется на Шаман Гору

Молодежь малых народов Севера поднимется на Шаман Гору
Фото: sherkaly-adm.ru

С 16 по 19 августа на территории села Усть-Уркима Тындинского района пройдет областной форум молодежи коренных малочисленных народов Севера «Амурский Север». В работе форума примут участие молодые люди от 18 до 30 лет – делегации Тындинского, Зейского, Селемджинского районов и гости из Якутии.

В рамках форума организована работа нескольких тематических площадок с образовательной программой, панельными дискуссиями с экспертами, проектные сессии участников, соревнования, командные и личные первенства в национальном виде спорта.

Гостям и участникам фестиваля проведут туристическую экскурсию на место расположения старого поселка Нюкжа и священного места Шаман Гора. Состоится заплыв по реке Нюкжа и круглый стол «Этноспорт: Вчера. Сегодня. Завтра».

Участники соберутся 16 августа на станции Ларба Тындинского района. Транспорт к месту проведения форума обеспечат организаторы. Все участники и члены делегаций приедут с национальной одеждой и национальными музыкальными инструментами, сообщает пресс-служба областного минкульта.

Просмотров всего: 239

#культура #отдых #память


Общество 6

В день рождения горпарка благовещенцы смогут бесплатно покататься на колесе обозрения

Общество 1

Спящий богатырь поселится на экотропе Бурейского района
Культура 1

В Благовещенске открылась выставка работ загадочного художника XIX века
Общество 6

Амурчанам предлагают приобрести революционеров за десятки и сотни тысяч рублей
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • DeamonX

    DeamonX
    1 час назад

    Класное мероприятие запланировано!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь