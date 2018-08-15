Молодежь малых народов Севера поднимется на Шаман Гору

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С 16 по 19 августа на территории села Усть-Уркима Тындинского района пройдет областной форум молодежи коренных малочисленных народов Севера «Амурский Север». В работе форума примут участие молодые люди от 18 до 30 лет – делегации Тындинского, Зейского, Селемджинского районов и гости из Якутии.

В рамках форума организована работа нескольких тематических площадок с образовательной программой, панельными дискуссиями с экспертами, проектные сессии участников, соревнования, командные и личные первенства в национальном виде спорта.

Гостям и участникам фестиваля проведут туристическую экскурсию на место расположения старого поселка Нюкжа и священного места Шаман Гора. Состоится заплыв по реке Нюкжа и круглый стол «Этноспорт: Вчера. Сегодня. Завтра».

Участники соберутся 16 августа на станции Ларба Тындинского района. Транспорт к месту проведения форума обеспечат организаторы. Все участники и члены делегаций приедут с национальной одеждой и национальными музыкальными инструментами, сообщает пресс-служба областного минкульта.