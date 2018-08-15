В центре Благовещенска образовалось кладбище автомобилей

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители многоэтажного дома, расположенного в центре Благовещенска. Читатели сообщили, что у них под окнами разрастается свалка подержанных машин.

«Вот такая свалка машин в самом центре города. С каждым днем их становится все больше и больше, их уже ставят друг на друга. Неподалеку здесь управление ЖКХ Благовещенска, первая гимназия и многоквартирный жилой дом», – поясняет жительница дома № 222 по улице Зейской.

ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ и развития интеллекта Методика Шамиля Ахмадуллина Увеличим скорость чтения

и понимания в 2-8 раз! Всего за 10 занятий

или вернем деньги! Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания

и запоминания всего за 10 занятий или вернем деньги Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания и запомнинаия всего за 10 занятий или вернем деньги Узнать больше

По словам местных жителей, свалка начиналась с пары автомобилей, а теперь машины нагромождены друг на друга. Жильцы многоэтажки отметили, что большинство машин на свалке – это желтые Toyota Fancargo, возможно, отслужившие свой срок в качестве такси. Но есть и мнения о том, что это «криминальные» автомобили, возможно, угнанные и разобранные на запчасти.

По предварительной информации, автомобили складируются на частной территории. Тем не менее, редакция информагентства направит запрос в администрацию Благовещенска о том, законно ли такое использование земли в центре города.

Около месяца назад жители этого района сообщали о трупах собак, разлагающихся на территории, где строится многоэтажный жилой дом.