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15августа
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сегодня, 12:44 9

В центре Благовещенска образовалось кладбище автомобилей

В центре Благовещенска образовалось кладбище автомобилей

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители многоэтажного дома, расположенного в центре Благовещенска. Читатели сообщили, что у них под окнами разрастается свалка подержанных машин.

«Вот такая свалка машин в самом центре города. С каждым днем их становится все больше и больше, их уже ставят друг на друга. Неподалеку здесь управление ЖКХ Благовещенска, первая гимназия и многоквартирный жилой дом», – поясняет жительница дома № 222 по улице Зейской.

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По словам местных жителей, свалка начиналась с пары автомобилей, а теперь машины нагромождены друг на друга. Жильцы многоэтажки отметили, что большинство машин на свалке – это желтые Toyota Fancargo, возможно, отслужившие свой срок в качестве такси. Но есть и мнения о том, что это «криминальные» автомобили, возможно, угнанные и разобранные на запчасти.

По предварительной информации, автомобили складируются на частной территории. Тем не менее, редакция информагентства направит запрос в администрацию Благовещенска о том, законно ли такое использование земли в центре города.

Около месяца назад жители этого района сообщали о трупах собак, разлагающихся на территории, где строится многоэтажный жилой дом.

Просмотров всего: 3940

#происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • DeamonX

    DeamonX
    3 часа назад



    Но есть и мнения о том, что это «криминальные» автомобили, возможно, угнанные и разобранные на запчасти.



    Какое "серьёзное" мнение

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    А в багажниках мумифицированные таксисты...

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    2 часа назад

    Павел Флудерский

    А в багажниках мумифицированные таксисты...



    интересно, будет ли смешно, если все так и окажется ;)

  • Опустошитель

    Опустошитель
    2 часа назад

    таксисты не дождавшиеся заказа))

  • Лаконика

    Лаконика
    2 часа назад

    Funcargo Sematary... Ночами они охотятся на пассажиров...

  • СуХаРъ

    СуХаРъ
    1 час назад

    Что-то вроде "поездов-призраков", только такси)

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    45 минут назад

    МЭР уже завела себе страницу в интернете или нет?! Скиньте ей кто знает куда эту статью, пусть полюбуется. Как же она слаба в управоении городом, который превращается в свалку, с не рабочим к тому же водоотведением, дожди это доказывают всякий раз, загаженной Бурхановкой, горящими постоянно домами в центре и не только, беспризорными животными, теперь еще свалка автомобилей в центре. Позорище администрации за такое управление.

  • Гагусик

    Гагусик
    34 минуты назад

    Частная территория, что хочет, то и складирует, авто судя по всему в нерабочем состоянии, воздух не портят, хоть в пять рядов пусть ставит-никто не запретит.

  • ay

    ay
    22 минуты назад

    Ага. Чё хочет))) А какое разрешОнное использование у этого земельного участка?

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