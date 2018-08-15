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15августа
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сегодня, 12:20 0

Недалеко от Зеи в ДТП пострадали три человека

Недалеко от Зеи в ДТП пострадали три человека
Фото: www.vashamashina.ru

В Зейском районе при столкновении двух автомобилей пострадали люди. Авария случилась в районе 13-го километра автодороги между городом Зея и поселком Снежногорск.

По данным управления МВД России по Амурской области, ДТП случилось в воскресенье, 12 августа. Столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. При этом пострадал мужчина, управлявший «легковушкой», а в микроавтобусе были ранены два пассажира: это женщина 1970 года рождения и молодой человек 1999 года рождения.

По факту ДТП правоохранители проводят доследственную проверку.

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#ДТП #Зея


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