Немного дождя на севере региона: прогноз погоды в Приамурье на 16 августа

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В Амурской области 16 августа ожидается переменная облачность, по северу местами пройдет слабый и умеренный дождь, возможна гроза. В отдельных северо-западных районах синоптики прогнозируют сильный дождь.

Температура ночью составит плюс 11…16, местами при прояснении будет плюс 2…7. Днем термометры покажут плюс 23…28, местами в дожде будет плюс 17…22. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью до 5 метров в секунду, при грозе с порывами до 15 метров всекунду.

В Благовещенске в этот день малооблачно, без осадков. Юго-восточный ветер разгонится ночью до 5-10 метров в секунду, днем – до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 13…15, днем – плюс 25…27, сообщает Амурский гидрометцентр.