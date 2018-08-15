В амурском минздраве сообщили, что не имеют отношения к открытию нового диализного центра

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В министерстве здравоохранения Амурской области прокомментировали информацию о том, что в отделении гемодиализа в областной больнице в скором времени отменят третью смену. Также в ведомстве сообщили, что не имеют никакого отношения к открытию нового диализного центра.

Как сообщало Амур.инфо, в редакцию Амур.инфо обратился житель Благовещенска, который из-за дисфункции почек три раза в неделю вынужден проходить через процедуру гемодиализа. Евгений и его семья обеспокоены тем, что в ближайшем будущем могут отменить вечернюю смену процедуры. Мужчина переживает, что если останутся только утренняя и дневная смены, он не сможет работать, а значит жить полноценной жизнью. Об отмене третьей смены он услышал недавно от врача больницы.

«Когда я уже отключился от аппарата и начал собираться домой, в зал зашел врач. Он между делом сказал – решайте вопрос с работой, что скоро открывается диализный центр в городе, и третьей смены не будет», – сказал благовещенец.

В минздраве тем временем сообщили, что относительно сроков открытия нового диализного центра и места его расположения министерство не имеет сведений, так же, как и о графике его работы и мощности. «Речь, по всей видимости, идет о коммерческой структуре, которая не может быть подведомственной организацией минздрава», – отметили в ведомстве.

Между тем, подобные разговоры о возможном открытии некоего коммерческого центра гемодиализа, который бы работал по системе ОМС, возникают уже не первый раз на протяжении нескольких лет. Есть предположение, что и на этот раз информация об открытии такого коммерческого центра, неверно донесенная до пациентов, и могла внести сумятицу и дезинформировать больных по поводу изменения режима работы отделения гемодиализа в АОКБ. Как подчеркивают в министерстве здравоохранения, об отмене третьей смены в отделении не может быть и речи.

«Третья смена не будет отменена, такая возможность даже не рассматривается, поскольку это может негативно отразиться на условиях труда работающих пациентов. Диализ является жизненно важным методом лечения. Несвоевременное проведение сеанса может вызвать катастрофические последствия для больного. Чтобы оказать помощь в любое время суток, отделение работает в круглосуточном режиме. Такая организация диализа помогает обеспечить больным высокое качество жизни. Пациенты отделения нередко путешествуют, многие из них имеют возможность оставаться трудоспособными», – сообщили в минздраве.

Отделение гемодиализа в ГАУЗ «Амурская областная клиническая больница» работает около 25 лет. Кабинет гемодиализа, оснащенный шестью аппаратами «Искусственная почка», был создан в 1994 году на базе АОКБ для оказания высокоспециализированной медицинской помощи пациентам с хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии.

В течение последующего времени служба диализа стремительно развивалась. В 2015 году кабинет гемодиализа был реорганизован в отделение диализа АОКБ.

В июне 2017 года в отделении диализа АОКБ произведена установка новых аппаратов «Искусственная почка». Данные аппараты позволяют использовать расходные материалы различных марок, что дает возможность проводить индивидуальный подбор мембран для каждого пациента. Замена аппаратуры повысила качество процедуры диализа, а, следовательно, и качество жизни самого больного.

Сейчас отделение располагает двумя диализными залами на 6 и 12 аппаратов. Качество воды обеспечивают 2 современные системы водоочистки.

Пациенты, страдающие тяжелыми заболеваниями почек, вынуждены получать сеансы заместительной терапии пожизненно, и, чтобы сделать пребывание больного в лечебном учреждении комфортным, в отделении диализа оборудован зал ожидания, раздевалки для пациентов, блок постдиализного наблюдения, санузел.

В настоящее время лечение методом гемодиализа получают 92 пациента с хронической почечной недостаточностью. Потребность жителей региона в этом методе полностью удовлетворена.

Что касается лекарственных препаратов для пациентов с почечной недостаточностью, то они закупаются путем проведения аукционов, сказали в ведомстве. Заявка на 2018 год сделана с учетом полной потребности в данных препаратах. Аукционные заявки были сформированы вовремя.

По нескольким наименованиям лекарственных препаратов при проведении аукциона на торги не вышел ни один поставщик. В связи с чем процедура закупок повторялась, что приводило к увеличению сроков поставки препаратов. В таких случаях министерством здравоохранения области принимались дополнительные меры по своевременному обеспечению пациентов с почечной недостаточностью.

В настоящее время министерством здравоохранения Амурской области проводятся организационные мероприятия по приобретению необходимых лекарственных препаратов, в том числе и для пациентов с хронической почечной недостаточностью.