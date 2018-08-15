В день рождения горпарка благовещенцы смогут бесплатно покататься на колесе обозрения

В субботу, 18 августа, Благовещенский горпарк отметит свой 129-й День рождения. В этот день в парке пройдет масштабная развлекательная программа. Кроме того, посетители парка смогут бесплатно покататься на «Колесе обозрения», а также поучаствовать в розыгрыше и получить главный приз – телевизор.

В 12:00 на эстраде начнется праздничный концерт «С Днем рождения, парк!», в это же время заработают игровые площадки и интерактивы на аллеях парка. В частности, много интересного подготовят библиотеки города: литературное ГТО (чемпионат по чтению книг, экспресс заучивание стихотворений за 60 секунд, перетягивание литературного каната), сказочный шатер для маленьких читателей, зону настольных игр.

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С 14:00 до 16:00 посетители могут покататься на «Колесе обозрения» абсолютно бесплатно. Такая акция по случаю дня рождения парка уже стала традиционной. С 15 до 16 часов пройдут игры, конкурсы и веселая дискотека для детей.

В 16:00 проведут розыгрыш призов. Чтобы принять в нем участие, нужно с 10:00 до 15:45 приобрести пять билетов на аттракционы «Веселая горка», «Орбита», «Лебеди» и «Колесо обозрения», после обменять их на специальный купон и положить его в барабан. Тот, кому улыбнется удача, получит телевизор.

С 17:00 гостей ждут зрелищные выступления шоу-театра «Котовасия», танцевально-спортивного клуба «Альтаир», театра пародий «VIP-шоу», театра танца «Diamond» и солистов города.

Завершится масштабное празднование шоу световых картин, которое начнется в 21:30, и именинным фейерверком, который запустят в 21:50.