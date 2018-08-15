Зейские спасатели вынесли из леса рыбака, сломавшего ногу

Фото: ortocure.ru

Житель Зеи поехал в лес и получил там тяжелую травму – перелом ноги. Мужчина не мог самостоятельно выбраться из леса. Ему помогли спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ.

Во вторник, 14 августа, около 23 часов, спасателям поступило сообщение от дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Зейского района о том, что на 58 км автодороги между Зеей и поселком Золотая гора мужчина в лесном массиве сломал ногу. На помощь пострадавшему немедленно выехала дежурная смена спасателей поисково-спасательной группы Зеи Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

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По полученной информации, двое мужчин накануне уехали на рыбалку, поселились в зимовье. Чуть позже отправились рыбачить на водоем в нескольких километрах от жилища. Один из мужчин поскользнулся и получил перелом ноги. Выбраться самостоятельно амурчане не смогли, поэтому связались по спутниковому телефону со спасателями и попросили помощи. Другого вида связи в лесу нет.

От автодороги до зимовья четыре километра плохо проходимой дороги. Около километра пути спасатели преодолели на автомобиле, далее пошли пешком по кочкам и марям. В поисках помогал проводник – отец пострадавшего мужчины. Это местный житель, хорошо ориентирующийся в этих местах.

На носилках спасатели доставили пострадавшего – мужчину 1961 года рождения – до зимовья, затем на автомобиле довезли до трассы, где их уже ждали врачи скорой помощи. Состояние пострадавшего удовлетворительное, мужчина получил небольшое переохлаждение – на севере области в ночное время уже холодно.

На базу спасатели вернулись в 9 часов утра в среду, 15 августа.