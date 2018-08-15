В благовещенском пункте пропуска изъяли емкость со ртутью

В ходе плановых мероприятий сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Амурской области во взаимодействии с сотрудниками Благовещенской таможни при въезде в Российскую Федерацию в личных вещах иностранного гражданина 1948 года рождения изъята металлическая емкость общим весом более 500 грамм. Предположительно она была наполнена жидким металлом – ртутью.

Изъятое вещество направлено на исследование. По данному факту проводится доследственная проверка. Как отмечают в погрануправлении, ртуть считается чрезвычайно опасным химическим веществом. Воздействие ртути даже в небольших количествах может вызывать проблемы со здоровьем. Острое отравление ртутью может привести к смерти.

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Екатерина PL