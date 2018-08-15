Девушка после анорексии стала бодибилдершей

Фото: instagram/_emjbrand98_

Эмили Брэнд из Линкольншира (Англия) заболела анорексией в 11 лет. Из-за издевательств в школе девушка отказалась от пищи, хотя не страдала проблемой лишнего веса. «Спорим, она не сможет нащупать собственные ребра», – говорили одноклассницы. Эмили очень сильно увлеклась голоданием, что чуть не умерла от анорексии.

Сначала девочка занималась спортом, потом уменьшила объём пищи. Через месяц школьница стала съедать по одному яблоку в день. В 16 лет девушка стала весить 30 килограммов, передвигалась на инвалидной коляске, а кормили родители Эмили через зонд, так как девушка отказывалась от еды.

Фото: instagram/_emjbrand98_

Эмилия Брэнд была уже близка к смерти, но однажды в больнице случайно встретилась с тренером Робом Рейналдо, который, по ее словам, «спас ей жизнь». Он разработал для девушки комплекс упражнений, диету и помог стать чемпионкой мира по бодибилдингу.

Фото: instagram/_emjbrand98_

Теперь девушка хорошо питается и весит 53 килограмма, и почти весь вес – это мускулы. За год Эмилия приняла участие в 7 соревнованиях, в шести из которых одержала победу. Сейчас девушка вместе с тренером подала заявку на участие в соревнованиях мирового уровня, сообщает «Мир новостей».