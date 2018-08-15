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сегодня, 10:38 13

В Свободном осуждены семеро местных жителей за избиение сербов

10 августа 2018 года приговором Свободненского городского суда осуждены семеро амурчан, избивших граждан Сербии. Организаторам и участникам преступления от 20 до 32 лет. Все они проживают в Свободном. Причиной нападения на сербов стала национальная ненависть, сообщают в областной прокуратуре.

В суде установлено, что 20 августа 2017 года один из участников, поверив слухам о том, что граждане Республики Сербия совершили противоправные действия в отношении жителя Свободного, решил отомстить предполагаемым обидчикам горожанина. Он предложил своему знакомому избить сербов. Чтобы привлечь большее количество людей для отражения возможного сопротивления, они предложили еще пяти знакомым принять участие в нападении.

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Вооружившись деревянной битой, алюминиевой палкой и электрошокером, они на автомобиле одного из членов группы, приехали к общежитию. Там они увидели незнакомых им двоих граждан Республики Сербия, которых избили. Затем, зайдя в общежитие, стали выкрикивать угрозы и оскорбления в адрес граждан иностранного государства. Пробив ногой одну из дверей комнаты, открыли запорное устройство и проникли в комнату, где находились трое человек. Убедившись, что они являются сербами, злоумышленники устроили драку с использованием деревянной биты, алюминиевой палки и электрошокера. После они вышли на улицу, где увидели лежащего на земле возле входа еще одного серба, которого также избили с использованием деревянной биты и электрошокера.

Вину в совершении преступлений не признал только один гражданин, пояснив, что в избиениях не участвовал. Однако в судебном заседании вина всех нашла свое подтверждение.

Суд признал участников драки виновными и в зависимости от предъявленных статей УК РФ назначил всем наказание в виде лишения свободы. Так, один получил наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; второй – 3 года 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима; третий – 3 года 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима; четвертый – 3 года 3 месяца 10 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима; пятый – 3 года 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима; шестой – 2 года 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима; седьмой – 1 год лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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#криминал #происшествия #суды


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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Капуша

    Капуша
    4 часа назад

    Интересно, а сколько к конце концов назначили тому, кто не признал вину?

  • Арбенин

    Арбенин
    3 часа назад

    Насилуют группой наших мальчишек в этом общежитии, и сербам за это ничего не было.А тут получили отпор и в тюрьму загнали обидчиков

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    А ПОЧЕМУ на стройку везут сербов?.. Пересечение границы ими, а также приезд сюда, житие в общежитии это СИЛЬНО выгоднее, чем нанятие из числа местных?.. ПОЧЕМУ мужики вахтовики с наших сёл едут в соседние регионы, а те из соседних едут к нашим, или вообще из другой страны везут гастарбайтеров?

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    Сергей Труш

    А ПОЧЕМУ на стройку везут сербов?.. Пересечение границы ими, а также приезд сюда, житие в общежитии это СИЛЬНО выгоднее, чем нанятие из числа местных?.. ПОЧЕМУ мужики вахтовики с наших сёл едут в соседние регионы, а те из соседних едут к нашим, или вообще из другой страны везут гастарбайтеров?



    человек на чужой территории более сговорчив и послушен...

    неужели не понятно?

    а заманить его на эту территорию - дело техники, отработано уже годами.

  • сибирячка

    сибирячка
    2 часа назад

    Сергей Труш

    А ПОЧЕМУ на стройку везут сербов?.. Пересечение границы ими, а также приезд сюда, житие в общежитии это СИЛЬНО выгоднее, чем нанятие из числа местных?.. ПОЧЕМУ мужики вахтовики с наших сёл едут в соседние регионы, а те из соседних едут к нашим, или вообще из другой страны везут гастарбайтеров?



    ты ж моя маленькая почемучка

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Сергей Труш

    А ПОЧЕМУ на стройку везут сербов?.. Пересечение границы ими, а также приезд сюда, житие в общежитии это СИЛЬНО выгоднее, чем нанятие из числа местных?.. ПОЧЕМУ мужики вахтовики с наших сёл едут в соседние регионы, а те из соседних едут к нашим, или вообще из другой страны везут гастарбайтеров?



    Может потому что генерального директора зовут Пенич Златко.

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    2 часа назад

    Арбенин

    Насилуют группой наших мальчишек в этом общежитии, и сербам за это ничего не было.А тут получили отпор и в тюрьму загнали обидчиков



    ужасы какие вы пишите

    прям содом и гомора

  • salva

    salva
    2 часа назад

    Потому что одним из подрядчиков на ГПЗ является сербская организация, поэтому и сербов везут, и русские в ней же работают, и белорусы..., наши мужики из соседних сёл (не все конечно), не дотягивают до уровня к сожалению...А насчет насилования мальчиков...,если бы этот факт действительно имел место, тут бы такое колесо завертелось, а так даже местные говорят, что это байка, что в принципе и написано в самой статье.

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    salva

    Потому что одним из подрядчиков на ГПЗ является сербская организация, поэтому и сербов везут, и русские в ней же работают, и белорусы..., наши мужики из соседних сёл (не все конечно), не дотягивают до уровня к сожалению...А насчет насилования мальчиков...,если бы этот факт действительно имел место, тут бы такое колесо завертелось, а так даже местные говорят, что это байка, что в принципе и написано в самой статье.



    какой ответ исчерпывающий..

    а почему подрядчик - сербы?.....Труш и спрашивает - доколе, местных не будут привлекать? почему по всей стране идет брожение из региона в регион рабочей силы...одной и той же причем..

  • Лаконика

    Лаконика
    2 часа назад

    сибирячка

    ты ж моя маленькая почемучка



    Да крупная почемучка

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Shift

    Сергей Труш

    А ПОЧЕМУ на стройку везут сербов?.. Пересечение границы ими, а также приезд сюда, житие в общежитии это СИЛЬНО выгоднее, чем нанятие из числа местных?.. ПОЧЕМУ мужики вахтовики с наших сёл едут в соседние регионы, а те из соседних едут к нашим, или вообще из другой страны везут гастарбайтеров?



    человек на чужой территории более сговорчив и послушен...

    неужели не понятно?

    а заманить его на эту территорию - дело техники, отработано уже годами.



    Это примитивное объяснение, имеют какие-то налоговые вычеты, видимо.. или послабления, или же наоборот, не нагружают какими-то инфраструктурными обязательствами в отношении живущих по месту жительства.

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Shift

    Сергей Труш

    А ПОЧЕМУ на стройку везут сербов?.. Пересечение границы ими, а также приезд сюда, житие в общежитии это СИЛЬНО выгоднее, чем нанятие из числа местных?.. ПОЧЕМУ мужики вахтовики с наших сёл едут в соседние регионы, а те из соседних едут к нашим, или вообще из другой страны везут гастарбайтеров?



    человек на чужой территории более сговорчив и послушен...

    неужели не понятно?

    а заманить его на эту территорию - дело техники, отработано уже годами.



    Это примитивное объяснение, имеют какие-то налоговые вычеты, видимо.. или послабления, или же наоборот, не нагружают какими-то инфраструктурными обязательствами в отношении живущих по месту жительства.



    да ты сам все знаешь!..зачем спрашивал?!..с людьми поговори, которые по вахтам ездят..с нашими, которые туда куда-нибудь... и приезжими, которые откуда-нибудь..и сравни полученную информацию. Интересная картина получается, особенно если в пределах одной страны.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Shift

    salva

    Потому что одним из подрядчиков на ГПЗ является сербская организация, поэтому и сербов везут, и русские в ней же работают, и белорусы..., наши мужики из соседних сёл (не все конечно), не дотягивают до уровня к сожалению...А насчет насилования мальчиков...,если бы этот факт действительно имел место, тут бы такое колесо завертелось, а так даже местные говорят, что это байка, что в принципе и написано в самой статье.



    какой ответ исчерпывающий..

    а почему подрядчик - сербы?.....Труш и спрашивает - доколе, местных не будут привлекать? почему по всей стране идет брожение из региона в регион рабочей силы...одной и той же причем..



    Назовите хоть одно местное предприятие, соответствующее уровню Газпрома при закупках.

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