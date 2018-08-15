В Свободном осуждены семеро местных жителей за избиение сербов

10 августа 2018 года приговором Свободненского городского суда осуждены семеро амурчан, избивших граждан Сербии. Организаторам и участникам преступления от 20 до 32 лет. Все они проживают в Свободном. Причиной нападения на сербов стала национальная ненависть, сообщают в областной прокуратуре.

В суде установлено, что 20 августа 2017 года один из участников, поверив слухам о том, что граждане Республики Сербия совершили противоправные действия в отношении жителя Свободного, решил отомстить предполагаемым обидчикам горожанина. Он предложил своему знакомому избить сербов. Чтобы привлечь большее количество людей для отражения возможного сопротивления, они предложили еще пяти знакомым принять участие в нападении.

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Вооружившись деревянной битой, алюминиевой палкой и электрошокером, они на автомобиле одного из членов группы, приехали к общежитию. Там они увидели незнакомых им двоих граждан Республики Сербия, которых избили. Затем, зайдя в общежитие, стали выкрикивать угрозы и оскорбления в адрес граждан иностранного государства. Пробив ногой одну из дверей комнаты, открыли запорное устройство и проникли в комнату, где находились трое человек. Убедившись, что они являются сербами, злоумышленники устроили драку с использованием деревянной биты, алюминиевой палки и электрошокера. После они вышли на улицу, где увидели лежащего на земле возле входа еще одного серба, которого также избили с использованием деревянной биты и электрошокера.

Вину в совершении преступлений не признал только один гражданин, пояснив, что в избиениях не участвовал. Однако в судебном заседании вина всех нашла свое подтверждение.

Суд признал участников драки виновными и в зависимости от предъявленных статей УК РФ назначил всем наказание в виде лишения свободы. Так, один получил наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; второй – 3 года 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима; третий – 3 года 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима; четвертый – 3 года 3 месяца 10 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима; пятый – 3 года 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима; шестой – 2 года 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима; седьмой – 1 год лишения свободы в исправительной колонии общего режима.