Минтранс предложил компенсировать авиакомпаниям затраты на топливо

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Чтобы не допустить удорожания авиабилетов, Министерство транспорта Российской Федерации предложило правительству и Минфину частично компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы из-за роста цен на авиатопливо. На эти цели может быть направлено 22,5 миллиарда рублей.

При этом дополнительные расходы авиакомпаний из-за роста цен на авиатопливо могут составить 50 миллиардов рублей в 2018 году. Половину этой суммы Минтранс предлагает субсидировать за счет госбюджета, заявил министр транспорта Евгений Дитрих. По итогам 2018 года стоимость топлива может вырасти на 30 %, сообщил министр. «Ожидаем, что совокупный рост цены на авиакеросин по итогам года может составить до 30 %, это действительно может оказать существенное влияние на рост цены на авиабилеты, поэтому предложения, которые мы сформулировали по этому поводу, – единовременные разовые субсидии авиакомпаниям на компенсацию этих расходов – на увеличение цены на авиакеросин», – сообщил Дитрих.

Как сообщает РБК, в последнее время авиакомпании неоднократно жаловались на рост затрат из-за дорожающего топлива. Одной из первых публично эту проблему озвучила S7. Совладелец авиакомпании Наталия Филева заявила о сговоре российских нефтяных компаний, который приводит к завышению цен на керосин. Однако ФАС не нашла нарушений по итогам проверки.



«Аэрофлот» в своем отчете за полугодие также сообщил, что у компании существенно выросли расходы на авиатопливо, что негативно отразилось на ее финансовых показателях – убыток составил 7,2 миллиарда рублей.