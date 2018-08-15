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сегодня, 10:30 3

Минтранс предложил компенсировать авиакомпаниям затраты на топливо

Минтранс предложил компенсировать авиакомпаниям затраты на топливо
Фото: dostavka-toplivo-spb.ru

Чтобы не допустить удорожания авиабилетов, Министерство транспорта Российской Федерации предложило правительству и Минфину частично компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы из-за роста цен на авиатопливо. На эти цели может быть направлено 22,5 миллиарда рублей.

При этом дополнительные расходы авиакомпаний из-за роста цен на авиатопливо могут составить 50 миллиардов рублей в 2018 году. Половину этой суммы Минтранс предлагает субсидировать за счет госбюджета, заявил министр транспорта Евгений Дитрих. По итогам 2018 года стоимость топлива может вырасти на 30 %, сообщил министр. «Ожидаем, что совокупный рост цены на авиакеросин по итогам года может составить до 30 %, это действительно может оказать существенное влияние на рост цены на авиабилеты, поэтому предложения, которые мы сформулировали по этому поводу, – единовременные разовые субсидии авиакомпаниям на компенсацию этих расходов – на увеличение цены на авиакеросин», – сообщил Дитрих.

Как сообщает РБК, в последнее время авиакомпании неоднократно жаловались на рост затрат из-за дорожающего топлива. Одной из первых публично эту проблему озвучила S7. Совладелец авиакомпании Наталия Филева заявила о сговоре российских нефтяных компаний, который приводит к завышению цен на керосин. Однако ФАС не нашла нарушений по итогам проверки.

«Аэрофлот» в своем отчете за полугодие также сообщил, что у компании существенно выросли расходы на авиатопливо, что негативно отразилось на ее финансовых показателях – убыток составил 7,2 миллиарда рублей.

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#российская власть #транспорт #экономика


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    в убытке не останетесь-народ заплатит

  • Gelo

    Gelo
    3 часа назад

    То есть компенсировать затраты на топливо будем мы,ибо госбюджет это наши налоги... А нефтяные короли так и будут жировать за счет недр, которые принадлежат,опять же, нам... И когда уже эта нечисть сгинет?

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Не сгинет. Народ всё устраивает, да и собаки цепные у нечисти есть.

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