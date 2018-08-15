Скончался детский писатель Эдуард Успенский

Фото: volgasib.ru

Во вторник, 14 августа, на 81-м году жизни ушёл из жизни детский писатель Эдуард Успенский. По словам близких, он долгое время боролся с онкологическим заболеванием и умер в своём доме в деревне Пучково. Успенский – автор множества произведений, персонажи которых появились в десятках мультфильмов. Это Крокодил Гена, Чебурашка, дядя Фёдор, кот Матроскин и другие.

По данным СМИ, Успенский умер в своём доме в деревне Пучково, входящей в Троицкий административный округ Москвы. Как сообщил агентству городских новостей «Москва» его друг композитор Григорий Гладков, причиной смерти стало онкологическое заболевание, пишет RT.

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«Он долго лечился (от рака) в Баден-Бадене (Германия). Это очень печально», — сказал Гладков.

В Московской городской думе сообщили о возможности появления в столице России памятника писателю. «Если поступит такое предложение, профильная комиссия, конечно, рассмотрит его», – цитирует РИА Новости главу комиссии Мосгордумы по культуре Евгения Герасимова.

Успенский являлся кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, обладателем премии правительства РФ в области культуры, награды «Телегранд» за выдающийся вклад в создание детских телепрограмм и значительные заслуги в развитии анимационного кино, а также премии имени Корнея Чуковского в номинации «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе» и ряда других.

В свою очередь, глава Мосгордумы Алексей Шапошников выразил соболезнования в связи со смертью Успенского. Он поблагодарил его за создание «детских впечатлений».

«Не стало гениального Эдуарда Успенского. Спасибо за наши детские впечатления, за Гену и Чебурашку, за кота Матроскина, дядю Фёдора, почтальона Печкина, Шарика... Соболезную близким. Светлая память!» — написал он в Twitter.