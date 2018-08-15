Стал известен четвёртый наставник шоу «Голос. 60+»
Весной этого года команда шоу «Голос» объявила о запуске нового проекта «Голос. 60 +». В эфир телепередача выйдет в сентябре.
13 августа стали известны имена трёх наставников нового шоу. Имя четвёртого держали в строгом секрете. 14 августа сообщили, что четвёртым наставником стал 76-летний Лев Лещенко. Это дебют Лещенко в роли наставника в шоу «Голос».
Фото: instagram.com/voice1tv
«Дебют Льва Лещенко в проекте #Голос! Добро пожаловать в нашу музыкальную семью», – написали организаторы.
Фото: instagram.com/voice1tv
Сейчас проходят съёмки первого этапа шоу, сообщает Life.ru.
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