Стал известен четвёртый наставник шоу «Голос. 60+»

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Весной этого года команда шоу «Голос» объявила о запуске нового проекта «Голос. 60 +». В эфир телепередача выйдет в сентябре.

13 августа стали известны имена трёх наставников нового шоу. Имя четвёртого держали в строгом секрете. 14 августа сообщили, что четвёртым наставником стал 76-летний Лев Лещенко. Это дебют Лещенко в роли наставника в шоу «Голос». Фото: instagram.com/voice1tv «Дебют Льва Лещенко в проекте #Голос! Добро пожаловать в нашу музыкальную семью», – написали организаторы. Фото: instagram.com/voice1tv Сейчас проходят съёмки первого этапа шоу, сообщает Life.ru.

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