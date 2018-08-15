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15августа
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сегодня, 09:57 1

Стал известен четвёртый наставник шоу «Голос. 60+»

Стал известен четвёртый наставник шоу «Голос. 60+»
Фото: Tumix.ru

Весной этого года команда шоу «Голос» объявила о запуске нового проекта «Голос. 60 +». В эфир телепередача выйдет в сентябре.

13 августа стали известны имена трёх наставников нового шоу. Имя четвёртого держали в строгом секрете. 14 августа сообщили, что четвёртым наставником стал 76-летний Лев Лещенко. Это дебют Лещенко в роли наставника в шоу «Голос».

Фото: instagram.com/voice1tv

«Дебют Льва Лещенко в проекте #Голос! Добро пожаловать в нашу музыкальную семью», – написали организаторы.

Фото: instagram.com/voice1tv

Сейчас проходят съёмки первого этапа шоу, сообщает Life.ru.

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#ТВ #шоу-бизнес


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  • mguserman

    mguserman
    4 часа назад

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